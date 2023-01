Le plein emploi se maintient à Québec malgré des signes de ralentissement

La grande région de Québec demeure en situation de plein emploi malgré les craintes de plus en plus concrètes d'un ralentissement économique. La région métropolitaine a conclu l'année 2022 avec le taux de chômage le plus bas parmi les grandes régions canadiennes.

Voilà ce que confirment les plus récentes données de l'emploi compilées par Statistique Canada.

Relayé par Québec international, ce bilan confirme un taux de chômage à 3 % pour la région métropolitaine de recensement, ce qui inclut Québec, sa couronne nord, ainsi que Lévis, sur la Rive-Sud. Seules de plus petites agglomérations comme Sherbrooke (2,9 %) et Peterborough en Ontario (2,7 %) ont affiché des taux plus faibles.

La région de Québec comptait en décembre dernier 13 800 chômeurs, soit une hausse de 2100 par rapport à décembre 2021.

Le nombre de postes vacants reste relativement élevé. Au troisième trimestre de 2022, il y avait 27 710 postes vacants dans la région de la Capitale-Nationale et 12 375 en Chaudière-Appalaches , indique Québec international. Dans le cas de la Capitale-Nationale, le nombre de postes vacants baissait pour la première fois depuis 2015 (-2,6 %).

À l'échelle du pays, l'économie canadienne a créé 104 000 emplois, en décembre. Le taux de chômage a légèrement reculé à 5 %.

Il s'agit de la troisième baisse du taux de chômage en quatre mois, ce qui le rapproche de son creux record de 4,9 %, atteint en juin et juillet derniers.

Premiers ralentissements?

Dans son analyse du bilan de l'emploi pour le mois de décembre, Québec international évoque de son côté de premiers signes de ralentissement du marché du travail. Le bilan [de l'emploi] reste positif dans l'ensemble , prend-on soin de spécifier, surtout pour Québec. Cette facette de l'économie est l'une de celles qui se portent le mieux.

Après une année marquée par la lutte à l'inflation et des hausses répétées du taux directeur de la Banque du Canada, maintenant établi à 4,25 %, Québec international anticipe néanmoins certains changements de l'économie pour 2023.

La Banque du Canada essaie de ramener l'inflation dans une fourchette qui varie de 1 à 3 % par année. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les craintes d'une stagnation, voire d'une récession, sont d'ailleurs bien réelles pour l'année qui débute. Les attentes sont mitigées alors que l'emploi devrait être marqué par les inquiétudes sur l'inflation et un ralentissement économique de plus en plus concret , note Québec international. Il sera intéressant de suivre la réaction du marché et celle des entreprises.

La Banque du Canada a signalé le mois dernier sa volonté de suspendre son cycle dynamique de hausse des taux, selon l'évolution de l'économie. Mais elle n'a pas fermé la porte à d'autres hausses si nécessaire.

S'il y avait récession, des mises à pied pourraient, par exemple, influencer le marché de l'emploi.

Avec La Presse canadienne