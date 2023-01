Dominic Cardy veut que Blaine Higgs parte avant les prochaines élections

L’année 2022 a été pour le moins mouvementée pour Dominic Cardy. Débutée au front à combattre la pandémie, aux rênes du ministère de l’Éducation, elle s'est terminée avec son expulsion du Parti progressiste-conservateur.

Dominic Cardy siège désormais comme député indépendant, derrière les députés d’opposition Kevin Arseneau et Francine Landry, tout à côté de la porte de sortie, ironise-t-il.

Le député a été répudié par son chef après avoir démissionné de son poste de ministre avec fracas le 13 octobre. Dans sa lettre démission, il critiquait vigoureusement son ancien patron, l’accusant de centraliser le pouvoir entre ses mains et de faire passer la politique avant les intérêts de la province.

Trois mois plus tard, Dominic Cardy ne regrette rien.

Je vais très bien, je n’ai pas de regrets, j’ai essayé de faire de mon mieux pour faire des changements positifs et je vais continuer de le faire.

Dominic Cardy s'entretient à l'Assemblée législative avec l'ancien chef de l'Alliance des gens, Kris Austin, qui a depuis joint les rangs du Parti progressiste-conservateur. Photo : La Presse canadienne / James West

Il demeure campé sur ses convictions.

Dès que les alliancistes sont arrivés au coeur du gouvernement comme membres du caucus, sans aucune consultation, c’est vraiment quelque chose qui était contre mes valeurs et contre les valeurs écrites clairement dans la constitution du Parti progressiste-conservateur .

Démissionner a été un soulagement, alors que sa relation avec le premier ministre était au plus mal.

Il dit avoir attendu le plus longtemps possible, le temps de régler ses comptes avec l’Institut Confucius – implanté dans le système d’éducation anglophone – d'assurer un nouveau programme sur la littératie et de débuter une réforme sur la gouvernance scolaire.

J’ai essayé de rester jusqu’à ce que ce soit impossible [pour moi], et c’était impossible lorsque le premier ministre a dit qu’il insistait pour complètement changer le système d’éducation dans le secteur anglophone et éliminer le programme d’immersion. Et j’ai dit : non, ce n’est pas possible de rester en poste. J’étais heureux de partir.

Dominic Cardy affirmait alors que d’autres collègues mécontents de Blaine Higgs pourraient suivre son initiative et quitter le gouvernement.

Force est de constater aujourd’hui que ce n’est pas le cas. Aucun autre ministre n’a démissionné.

Je pense qu’il y a beaucoup de monde qui laisse la chance au premier ministre jusqu’à février pour partager sa décision. Je pense que si on n'entend rien du premier ministre dans ce discours, les choses vont changer rapidement. Parce que comme j’ai dit dans ma lettre, mes inquiétudes sont partagées par beaucoup de mes collègues.

Blaine Higgs a indiqué à Brunswick News en septembre dernier qu’il allait annoncer ses intentions sur son avenir politique lors du discours sur l’état de la province, qui aura lieu le mois prochain.

Le premier ministre a nuancé ses propos depuis, affirmant que la décision de se représenter ou non est profondément personnelle, et qu’il allait prendre le temps nécessaire pour faire cette décision avec sa famille.

Dominic Cardy est convaincu que si son ancien patron s’accroche au pouvoir, il perdra les élections de 2024. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

On a besoin d’avoir des réformes dans notre système de santé, d'éducation, qui sont fondamentales, radicales. On n’a pas pris l’avantage de notre élection de 2020 pour faire ces réformes, et on a besoin d’un gouvernement qui est prêt pour le faire. C’est clair que M. Higgs, maintenant, pour différentes raisons, n’est pas capable de le faire , affirme Dominic Cardy.

Un nouveau chef avant la prochaine élection

Dominic Cardy espère que les progressistes-conservateurs pourront choisir un nouveau chef rapidement avant les élections de 2024, pour permettre une course en bonne et due forme et laisser au gagnant le temps de se faire connaitre par des Néo-Brunswickois.

C’est assez clair que — quand on voit les sondages, [qu']on voit l’insatisfaction avec sa chefferie dans le parti — que j’espère qu’on va avoir une chance, comme parti, de choisir un nouveau chef bien avant la prochaine élection.

Ayant été un chef de parti lui-même — il a été chef du NPD du Nouveau-Brunswick de 2011 à 2017 —, Dominic Cardy convient que la décision est difficile à prendre, mais que Blaine Higgs doit le faire, pour le bien de son parti.

« Je souhaite un changement au Nouveau-Brunswick, avec un gouvernement que j'espère progressiste sur les questions sociales, conservateur sur les questions fiscales — avec un autre chef, j’espère. » — Une citation de Dominic Cardy , député indépendant de Fredericton-Ouest- Hanwell

Blaine Higgs (à gauche) accueillait Dominic Cardy (à droite) au sein du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, en janvier 2017. Photo : CBC/Jacques Poitras

Dans une éventuelle course la chefferie pour remplacer Blaine Higgs, Dominic Cardy écarte l’idée de se présenter pour l’instant, conscient que sa démission pourrait porter ombrage à sa candidature.

C’est un sacrifice que j’ai fait de mon côté. De démissionner comme ça réduit énormément mon habileté à me présenter comme chef d’un parti, et j’accepte ça.

Dominic Cardy va plus loin.

Il évoque des candidats potentiels comme Daniel Allain pour qui il a beaucoup de respect et qui a eu de bons résultats avec la réforme municipale, qui était un dossier assez chaud . Ou d’autres, comme Kris Austin, avec qui il affirme n'avoir aucun atome crochu politique et qui a été assez silencieux sur la question des convois de camionneurs, et qui a voté contre les vaccins pour les jeunes.

Le premier ministre Blaine Higgs s'adresse à ses partisans lors de sa réélection en septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il espère aussi que le prochain chef soit bilingue.

Tous les dommages entre le parti et les francophones les dernières années avec M. Higgs, c’est clair qu’on a besoin d’indiquer clairement comme parti que nous sommes ouverts aux francophones, et qu’on appuie notre constitution qui dit qu’on soutient une province bilingue.

Dans l’éventualité d’un changement de garde à la tête du parti, il se voit encore jouer un rôle. J’ai été élu comme progressiste-conservateur. J’aime beaucoup mes anciens collègues, on travaillait bien ensemble et j’aimerais continuer dans cette direction. Ça dépend des intentions du premier ministre et du nouveau chef.

Une réforme politique

À l’instar de la cheffe libérale, Susan Holt, l’ancien ministre de l’Éducation estime qu’il faut déchirer le nouveau programme d’apprentissage du français de Blaine Higgs et rétablir l’immersion française dans le système d’éducation anglophone.

De ne pas faire de changement aujourd’hui, c’est une meilleure option que de suivre celle proposée par le premier ministre. Aujourd’hui, on a un système scolaire éprouvé par des années de pandémies et des interruptions créées par la pandémie. [Il faut] un peu de stabilité et de continuité.

Le nouveau ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan a annoncé que le programme d'immersion française allait subir des changements en septembre 2023. Photo : Shutterstock

Dominic Cardy estime cependant que le système d’immersion française dans les écoles anglophones est loin d’être parfait.

Ce n’est pas accessible à plus de 40 % des écoles anglophones, alors il y a un grand nombre de jeunes qui ne peuvent pas accéder à ce programme. Moi, je suis passé à travers le programme d’immersion dans les années 70-80, et l’immersion, tu es supposé être immergé dans le français dès que tu arrives à l’école le matin jusqu’à ce que tu partes l’après-midi. Tu es supposé de vivre en français, et ce n'est pas le cas dans plusieurs écoles.

La décision précipitée du premier ministre de pousser pour une refonte complète de l’immersion est uniquement motivée par ses ambitions politiques, selon Dominic Cardy.

« Pour le premier ministre de dire, en vue des élections de 2024, " je fais ce que je veux sans égard sur les données probantes", non, c’était pas acceptable. » — Une citation de Dominic Cardy

Il affirme que cette décision va fragiliser un système d’éducation déjà aux prises avec une importante pénurie de main-d’oeuvre.

On ne peut pas dire [que] juste comme ça, l’année prochaine, on va trouver quelques centaines d’enseignants, si on n’avait déjà pas assez d’enseignants cette année. Où est -ce qu’on va trouver ces enseignants? Et il y a seulement deux avenues : on va forcer un programme qui ne va pas réussir ses objectifs, ou on va continuer avec l’illusion d’un programme d’immersion et on va continuer de voir de mauvais résultats. On avait besoin de prendre le temps pour faire les réformes appropriées.

Au cours de ses quatre années à la tête ministère de l’Éducation, Dominic Cardy avait mis à l’essai des projets pilotes destinés aux élèves anglophones qui apprennent le français langue seconde. Des projets prometteurs, selon lui, auxquels on aurait dû donner plus de temps.