Les amateurs de glisse ont dévalé les pentes à Gallix vendredi, après deux ans d’arrêt

L'ambiance et les usagers ont été au rendez-vous pour cette première journée de reprise. Une fine neige est tombée sur les quatre pistes ouvertes, ce qui a amélioré les conditions de glisse.

Plus tôt cette semaine, le président du conseil d'administration de la station, Marc Duchesne a expliqué que le plus gros défi avant l'ouverture était la faible précipitation de neige des dernières semaines.

C'était émotif de mon côté et de celui de l'équipe, de voir les gens revenir , confie la coordonnatrice de l'école de glisse à la station Gallix, Shanna Maltais.

« Ça va très bien! Il y avait beaucoup de fébrilité ce matin. Les gens sont arrivés très tôt. À 8 h 15, il y avait déjà des gens qui étaient prêts. » — Une citation de Shanna Maltais, coordonnatrice de l'école de glisse à la station Gallix

Mme Maltais raconte qu'un travail de déboisement a été effectué dans les derniers jours en raison de la tempête et de l'absence de neige.

Les gens étaient très curieux de voir l'état des pentes, soutient-elle. La coordonnatrice estime que la clientèle a été satisfaite de l'état des pentes.

Pour sa part, le directeur général de Gallix, Lois Babin, affirme que la station n'a pas ouvert aussi tardivement depuis au moins 12 ans.

Réaction de la clientèle

C'est cool à date, c'est smooth , se réjouit Fiona, une adolescente qui a un abonnement pour la saison. On fait du sport, on sort de la maison, c'est bien.

C'est parfait, on glisse avec notre petite famille et c'est le fun , renchérit Bianca, présente avec sa famille au centre de ski. C'est plus proche. On avait été à Baie-Comeau l'année passée, mais là on est contents de pouvoir revenir toutes les fins de semaine ici.

« Ça fait au-delà de deux ans qu'on était en attente, alors les enfants étaient très enthousiastes de venir ce matin. » — Une citation de Marie Corbé, une grand-mère de Sept-Îles

Les usagers devront attendre à la semaine prochaine avant de pouvoir emprunter les pistes de glissade sur tube ainsi que la pente-école.

L'école de glisse sera elle aussi lancée le 14 janvier.

Avec les informations de Laurence Vachon