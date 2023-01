Washington annonce 3 milliards de dollars en aide militaire supplémentaire à Kiev

Cette assistance, dont les détails seront fournis par le Pentagone plus tard dans la journée, doit aussi inclure des véhicules blindés d'infanterie et de transport de troupes, ainsi que des obusiers, a précisé la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre.

Washington et Berlin avaient déjà annoncé jeudi qu'ils livreraient à Kiev des blindés d'infanterie. Les Américains livreront pour leur part des véhicules de type Bradley.

Les Bradley sont des engins plus ou moins de la même famille, en service depuis le début des années 1980. Selon le modèle M2, ils sont équipés d'un canon de 25 mm, ainsi que d'un lanceur de missiles antichar, et peuvent transporter, en plus de l'équipage, six combattants.

Le Bradley n'est pas un char d'assaut, c'est un tueur de chars d'assaut , a noté jeudi le général Ryder, porte-parole du Pentagone.

Nous sommes convaincus que cela va beaucoup aider (les forces ukrainiennes) sur le champ de bataille , a-t-il ajouté.

40 blindés allemands

L'Allemagne doit livrer une quarantaine de blindés de type Marder à l'Ukraine au cours du premier trimestre de 2023. Photo : Getty Images / Sean Gallup

L'Allemagne, de son côté, va envoyer à l'armée ukrainienne 40 blindés Marder au premier trimestre 2023, a affirmé vendredi le gouvernement allemand.

Quarante véhicules seront prêts au premier trimestre, et pourront être envoyés à l'Ukraine , après une formation de huit semaines dispensée à l'armée ukrainienne, a déclaré Steffen Hebestreit, le porte-parole du gouvernement allemand, au cours d'un point-presse vendredi.

Le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz ont annoncé jeudi l'envoi de véhicules de combat d'infanterie pour appuyer les troupes ukrainiennes contre l'armée russe, mais n'avaient encore précisé ni leur nombre ni le calendrier de ces livraisons.

Moscou fulmine

Ces nouvelles ont provoqué la colère de l'ambassade de Russie à Berlin, qui a condamné ces livraisons, estimant qu'elles contribuaient à une escalade du conflit en Ukraine . Sur son site Internet, elle a qualifié cette démarche de particulièrement cynique , car elle a lieu l'avant-veille de la fête de Noël orthodoxe.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit sur Twitter avoir remercié au téléphone le chancelier Scholz pour ces nouvelles armes.

Le moment est venu de livrer des chars de protection de technologie occidentale , a expliqué vendredi M. Hebestreit, évoquant des discussions intenses depuis mi-décembre entre alliés, ayant abouti à cette décision qui marque un saut qualitatif dans les livraisons d'armes à l'Ukraine.

Les alliés européens de l'Ukraine ont déjà livré des chars de conception soviétique, mais jamais encore de chars de fabrication occidentale, malgré les demandes répétées de Kiev.

Berlin a toujours refusé de tels envois, au prétexte qu'une telle mesure devait être décidée en concertation avec les alliés occidentaux et que l'OTAN ne devait pas être directement impliquée dans la guerre.

La pression sur le chancelier Olaf Scholz était montée d'un cran avec l'annonce, mercredi, par Paris, de la livraison de chars de combat légers AMX-10 RC, de fabrication française.

La France a annoncé la livraison de chars de combat légers AMX-10 RC à l'Ukraine. Photo : Associated Press / Jeremy Bessat

La prochaine étape réclamée par Kiev à Berlin est l'envoi de Leopard 2, des chars d'assaut mondialement réputés qui sont équipés d'un canon de 120 mm, ce que l'Allemagne refuse encore.

Nous observons attentivement l'évolution de la situation en Ukraine et nous prenons ensuite nos décisions en collaboration avec nos partenaires , a déclaré M. Hebestreit, interrogé sur cette question.