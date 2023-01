Des simulations en milieu hospitalier pour aider les futures infirmières à faire leur choix de carrière

Depuis jeudi, une soixantaine d’étudiantes en soins infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont plongées dans la réalité de ce que sera leur métier au quotidien, une façon pour elles de s’assurer qu’elles choisissent un cheminement de carrière qui leur sied.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est l’instigateur de cette initiative intitulée Sur ton X, qui offre des simulations de 30 minutes aux étudiantes pour se familiariser avec leurs futures responsabilités et la réalité du terrain.

Les étudiantes sont exposées à des situations qu’elles pourraient vivre dans leurs fonctions. Les patients sont des comédiens ou des membres du personnel du réseau de la santé. Après la simulation, un superviseur leur offre de la rétroaction sur les forces de leur intervention et les zones d’amélioration.

L’étudiante en soins infirmiers au CÉGEP de Victoriaville Johanie Boutin voit les bénéfices de l’expérience en vue de choisir le type de soins qu’elles souhaitent offrir dans le réseau de la santé.

[Je suis là] pour connaître les choses à améliorer et puis mes forces, pour me faire surprendre, parce que c'est quelque chose d'inattendu, puis pour savoir un peu où m'enligner dans quel département à l'hôpital ou en CHSLD , témoigne-t-elle.

La conseillère en soins infirmiers au CIUSSS MCQ Annie-Claude Frigon parle d’exercices de simulation qui soutiennent l’intégration de finissantes dans leur nouveau milieu de soins.

Ça fait des gens qui arrivent beaucoup plus solides là quand ils arrivent dans leur titre d'emploi d'infirmière. Pour nous, ça fait une belle relève, des gens qui ont plus d'expérience, qui sont plus solides dans leur pratique de soins , explique-t-elle.

Le CIUSSS MCQ a bon espoir de recruter près de 200 futures professionnelles de la santé.

Avec les informations d'Hélène Lequitte