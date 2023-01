Une Albertaine bloquée au Mexique après un diagnostique de la maladie mangeuse de chair

Le 23 décembre, Maia Stock et ses parents étaient en vacances à Puerto Vallarta pour une dizaine de jours. Une nuit, la femme de 25 ans est alertée par l'apparition d’une fièvre inhabituelle , dit-elle.

À 3 h du matin, je me suis réveillée et ma jambe était super gonflée, rouge et chaude au toucher , explique Maia Stock.

Consulté par le médecin de la station balnéaire, ce dernier lui indique qu’elle devait se présenter en urgence à l'hôpital.

Sur place, les médecins lui apprennent qu'elle a une fasciite nécrosante, également connue sous le nom de la maladie mangeuse de chair. Cette infection causée par une bactérie progresse rapidement et détruit la peau et les tissus musculaires.

La famille pense dans un premier temps à une évacuation au Canada, mais il n'était pas possible de rentrer au pays compte tenu de l'urgence des soins dont elle avait besoin.

Nous avons discuté avec un médecin au Canada pour que je puisse rentrer chez moi, mais il disait que je devait [être opérée] tout de suite , affirme Maia Stock. Il avait peur que l’infection atteigne l'os et que je perde ma jambe. C'était effrayant d'entendre ça , raconte-t-elle.

Sa mère, Barbara Wilkinson, a passé les 24 heures suivantes à essayer de faire en sorte que l'opération puisse avoir lieu au Mexique.

Une première intervention chirurgicale, dans un hôpital de Puerto Vallarta, a eu lieu le lendemain de Noël.

Le 26 janvier, la famille entame les démarches auprès de la compagnie d’assurance voyage, TuGo, pour ramener Maia au Canada avec un vol d'évacuation sanitaire, avant sa deuxième intervention.

Pour la mère de Maia Stock, Barbara Wilkinson, essayer de savoir ce qui se passait avec sa fille, puis négocier avec la compagnie d'assurance et les administrateurs de l'hôpital, puis parler avec le médecin de retour au Canada était une véritable épreuve, notamment le jour de Noël. Photo : Radio-Canada

Ses parents espéraient qu'elle puisse consulter un spécialiste canadien des maladies infectieuses avant sa troisième opération.

Cependant, Maia Stock a été informée qu’elle devait rester au Mexique parce qu'aucun lit n'était disponible à Edmonton.

Ça nous a ouvert les yeux sur la gravité de la situation , s’exclame Barbara Wilkinson. Le médecin canadien qui coordonne avec nous, nous a informés qu'ils avaient des patients et des civières dans les couloirs de l'hôpital et qu'ils ne pouvaient pas trouver de lit pour Maya , regrette la mère de Maia.

Dans un courriel des services de santé de l'Alberta, un porte-parole affirm que le patient doit être suffisamment stable pour être transféré [...] et qu’un établissement des services de santé de l'Alberta ne peut accepter que s'il dispose des ressources nécessaires pour fournir des soins .

Maia Stock a dû subir deux autres opérations, dont la dernière le 2 janvier.

Selon le Dr Ripenjot Rai, un médecin consultant canadien qui travaille avec le fournisseur d'assurance voyage de la famille Stock, TuGo, la saison hivernale des virus a causé des problèmes dans tout le système de santé canadien.

Pour Dr Ripenjot Rai, la saison hivernale des virus a causé des problèmes dans tout le système de santé canadien. Photo : Radio-Canada

Lorsque nous avons essayé de ramener la patiente, il y avait beaucoup de monde , a laissé entendre le Dr Rai. Je pense que, de manière générale, les lits étaient rares dans tout le pays .

Taka Katsube, responsable de la gestion des coûts et de l'assistance médicale de TuGo assurances, affirme que la pénurie de lits est un problème récurrent.

Nous constatons que de nombreux cas se prolongent pendant plusieurs jours, voire une semaine, avant qu'un lit ne se libère ou que le patient ne s'améliore et ne soit renvoyé chez lui , atteste Taka Katsube.

La directrice de la politique de santé et d'invalidité à l'Association canadienne des compagnies d'assurances, Sheila Burns, pense que les voyageurs devraient garder à l'esprit la pénurie de lits dans les hôpitaux du pays.

Il est bon de savoir que le retour au Canada peut prendre plus de temps que d'habitude si vous avez besoin de soins continus dans un hôpital au Canada , dit-elle.

Maia Stock a quitté l'hôpital mardi et a réservé, avec sa mère, un vol commercial vers Edmonton vendredi.

Son cas nécessite des soins supplémentaires, ce qui signifie qu'elles devaient trouver un siège avec un espace suffisant pour les jambes. Avec la saison touristique chargée, cela a été un défi, constate Maia Stock.

C'était effrayant, mais... j'ai mes deux jambes, donc c'est une victoire , souligne-t-elle.

Au Canada, il y a de 90 à 200 cas de fasciite nécrosante chaque année. Entre 20 % et 30 % des personnes atteintes en meurent.