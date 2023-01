Une jeune femme autochtone manque à l’appel à North Bay

Sa mère Chantal Guerard affirme que la situation est hautement préoccupante et inhabituelle.

Elle m’écrit et m’appelle tout le temps, car elle sait que je m’inquiète pour elle. Quelque chose ne tourne pas rond , estime-t-elle.

Le service de police de North Bay a partagé un avis de recherche de personne disparue vendredi. On peut y lire que Cheyenne Guerard mesure environ 1m60, qu’elle a les yeux et cheveux bruns, avec une petite cicatrice sur sa joue droite.

Elle a été aperçue pour la dernière fois le 24 décembre à North Bay.

Le public a partagé quelques informations avec le service policier de la Ville, mais pour l’instant, il n’y a pas de pistes solides, se désole Chantal Guerard.

« J’ai l’impression qu’elle a peur de quelque chose, et je veux qu’elle sache qu’on est là pour elle, et qu’on veut qu’elle soit en sécurité, et qu’elle revienne à la maison. »