Une légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 et la grippe au Manitoba

Le rapport mentionne que les admissions aux hôpitaux, liées à la COVID-19 lors de la dernière semaine de l’année 2022, étaient quasiment similaires à celles des semaines précédentes.

En effet, 50 personnes ont été hospitalisées, dont 12 dans les soins intensifs, et un total de 134 cas de COVID-19 enregistrés. Tandis que la semaine du 11 au 17 décembre a enregistré 24 cas de moins, avec le même nombre d’hospitalisations et de personnes admises aux soins intensifs.

Aucun décès associé à la COVID-19 n’a été signalé au cours de la dernière période. Cependant, la province a mentionné que l’année 2022 a été la plus mortelle depuis la pandémie.

Le rapport rappelle aussi que les personnes âgées continuent d'être plus à risque pour les infections à la COVID-19, les admissions à l'hôpital et les décès associés au viru s.

Au 31 décembre, 77,9 % des Manitobains ont reçu au moins deux doses des vaccins contre la COVID-19. Parmi eux, 20,8 % ont reçu au moins une dose au cours des six derniers mois, peut-on lire dans le rapport.

La grippe varie ses cibles

Au début de l’automne, les instances sanitaires provinciales ont observé que les enfants de moins de cinq ans présentaient le risque le plus élevé d'infection grippale par rapport aux autres groupes d'âge .

Cependant, à la fin du mois de décembre a marqué un changement au niveau du groupe d’âge le plus touché par la grippe. Ainsi, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont présenté le taux d'infection grippale le plus élevé.

Les autorités sanitaires rappellent l’importance de la vaccination ainsi que du port du masque, surtout que d'autres virus respiratoires continuent de co-circuler.

Ces rapports hebdomadaires fournissent une mise à jour épidémiologique sur l’évolution de cas et des hospitalisations liés à la COVID-19 et à la grippe saisonnière.

Le prochain rapport provincial de surveillance respiratoire sera publié le 13 janvier 2023 sur le site du gouvernement.