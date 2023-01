Certains Ukrainiens songent à abandonner le Noël orthodoxe en raison de la guerre

De plus en plus d’Ukrainiens songent à boycotter le Noël orthodoxe célébré le 7 janvier pour marquer la contestation à l'égard de la Russie alors que d’autres restent tout de même attachés à cette tradition.

Parmi les irréductibles, il y a la Manitobaine d’origine ukrainienne, Anastasya Fyk qui célèbre avec sa famille deux événements au lieu d’un.

On a invité des gens à Noël chez nous, le 25 décembre, mais on va aussi fêter Noël le 6 et le 7 janvier aussi. Parce que … pourquoi pas , dit-elle en entrevue à l’émission Le 6 à 9.

Les Russes comme les Ukrainiens fêtent traditionnellement Noël le 7 janvier, jour de la naissance de Jésus selon le calendrier orthodoxe. Mais en raison de la guerre, certains Ukrainiens installés au Canada ont voulu prendre leur distance par rapport à cette tradition.

Mais pour Anastasya Fyk, beaucoup de souvenirs sont attachés à cette date. C’est quelque chose qui nous rapproche de nos ancêtres. On dit que cette soirée-là, on les invite à manger avec nous.

Pour ce réveillon de Noël orthodoxe, elle prépare des décorations en paille, ainsi que les 12 plats traditionnels de la soirée, comme le kutia, un pudding sucré à base de baies de blé, de miel, de noix, de raisin et de pavot. Il y a quelque chose de sacré , confie-t-elle.

En revanche Liliia Tashnik qui vit à Ottawa depuis novembre après avoir fui la guerre, comme d’autres de ses compatriotes, a décidé de troquer le Noël orthodoxe du 7 janvier avec celui célébré au Canada le 25 décembre.

Nous voulons trouver notre propre chemin , soutient-elle. Toute sa famille même celle restée en Ukraine s’accorde sur le choix de ne plus célébrer le 7 janvier.

Liliya Terenyak ne célébrera pas le Noël orthodoxe. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

Sa décision intervient alors que l’Église orthodoxe d’Ukraine a autorisé son clergé à organiser des festivités religieuses le 25 décembre, en réponse aux demandes croissantes de la population ukrainienne de rejeter toute association avec la Russie.

Ce choix est un soulagement pour Lillia Tashnik, lui qui s’oppose au régime russe. Ça devrait être une question pour tout le monde , estime-t-elle.

Nous avons besoin d’être ensemble , ajoute-t-elle.

Un débat depuis 10 ans

Dans l’histoire, les Ukrainiens ont célébré Noël le 25 décembre jusqu’en 1930. Le père orthodoxe Taras Kinashcette, explique que cette date a été déplacée au 7 janvier en raison des pressions exercées par l’Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale.

Cela fait une dizaine d’années que la question du retour de Noël le 25 décembre fait débat dans la communauté ukrainienne, avance le père Orthodoxe, Taras Kinashcette, qui va diriger samedi 7 janvier les festivités de Noël à la cathédrale orthodoxe ukrainienne de l’Assomption de la Sainte Vierge, à Ottawa. Il ajoute que la guerre a accéléré la réflexion.

Avec les informations d’Avanthika Anand