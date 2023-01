Parcs Canada achète 2 entreprises dans le parc national Jasper pour sauver le caribou

Des groupes et militants écologistes applaudissent la décision de Parcs Canada d'acheter et de fermer deux entreprises dans le parc national Jasper, en Alberta, afin de protéger le caribou, une espèce menacée.

Les deux entreprises sont situées dans la vallée Tonquin, au sud-ouest de la ville de Jasper, une région très populaire auprès des visiteurs du parc, particulièrement pour ses sentiers équestres.

En fin d’année 2022, Parcs Canada s’est entendue avec Tonquin Valley Adventures et Tonquin Valley Backcountry Lodge pour acheter leurs infrastructures et mettre fin à leurs permis d’activités. Contacté, l’un des propriétaires a refusé de commenter.

Carolyn Campbell, directrice de l’Association de la nature en l’Alberta (Alberta Wilderness Association), salue cette décision. Elle explique que les infrastructures des deux entreprises étaient situées sur le territoire utilisé par les caribous pour leur reproduction.

C’est un bon pas en avant , s’exclame-t-elle. C’est très positif, car ça aidera à diminuer les pressions des activités récréatives à l’année sur le caribou.

Cette espèce est classée comme menacée depuis vingt ans au Canada. Le parc national Jasper ne compte plus que quatre hardes de caribous. Celle de la vallée Tonquin compte à peine 50 bêtes. Une autre en compte neuf, une troisième ne survit qu’en raison de l'abattage intensif de loups aux frontières du parc et une quatrième n’a pas été vu depuis 2018.

L'habitat naturel du caribou est perturbé par les activités humaines, même dans les parcs nationaux. Photo : Jasper National Park / Valerie Domaine

Il y a une indication claire que l’effet combiné des sentiers et des infrastructures augmentait les perturbations. Cela peut faire fuir le caribou de son habitat naturel , explique Carolyn Campbell.

Militante écologiste établie à Banff, Marie-Ève Marchand estime que la décision de Parcs Canada est très stratégique, « car elle cible une vallée où la population a le plus de chances de survie ».

« Ça démontre un peu d'humilité et de la capacité de laisser de l'espace pour les autres espèces. » — Une citation de Marie-Ève Marchand, militante écologiste

Celle-ci rappelle qu’il est crucial de préserver le caribou. Chaque espèce a son rôle à jouer écologiquement. On est interconnectés , explique-t-elle. On perd notre propre résilience à survivre sur cette planète quand on laisse une autre espèce disparaître.

Fermetures hivernales plus fréquentes

Parcs Canada a graduellement diminué l’accès à la vallée Tonquin ces dernières années. Les sentiers de cette région sont maintenant fermés de novembre à mai. Le Club alpin du Canada et Hostelling International ferment également leurs installations durant l’hiver.

L’organisme fédéral envisage aussi de mettre sur pied un programme d’élevage de conservation du caribou, afin d’aider au repeuplement. Ce projet de 25 millions de dollars mettrait sur pied de manière permanente un enclos électrifié d’un kilomètre carré, dans lequel 40 femelles et cinq mâles seraient surveillés. Une décision sur ce projet sera prise en début d’année.

Les veaux nés dans le cadre du programme seraient relâchés dans la nature en tant que jeunes caribous lorsqu'ils auront un an. Photo : Wildlife Infometrics

Parcs Canada doit, d’abord et avant tout, aider le caribou et le grizzli à prospérer dans la vallée Tonquin tout en conciliant cet objectif avec le puissant désir de préserver la longue histoire évolutive de l’activité humaine dans le secteur , a affirmé Parcs Canada dans une infolettre publiée à la mi-décembre.

Avec les informations de La Presse canadienne et Flore Tamko Mbensi