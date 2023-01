Développement de la ceinture de verdure : la PPO examine des plaintes

La direction anti-rackets de la PPO continue d’examiner les informations des plaignants pour déterminer s’il existe des preuves pour appuyer une véritable enquête , a confirmé à Radio-Canada un porte-parole de la police, sans donner plus de détails.

La PPO a reçu plusieurs plaintes en lien avec les plans du gouvernement Ford pour retirer des terres de la ceinture de verdure, une zone écosensible protégée dans la région du Golden Horseshoe. La province souhaite ainsi faciliter la construction de 50 000 nouvelles habitations.

Les organismes Democracy Watch et Environmental Defence sont parmi les plaignants. Ils allèguent qu'il est fort probable que la province ait averti certains promoteurs clés de ses intentions, en privé, ce qui constituerait un abus de confiance par un fonctionnaire public au sens du Code criminel.

Plusieurs reportages dans les médias ont suggéré que des promoteurs, également donateurs au Parti progressiste-conservateur, pourraient effectivement bénéficier de ces changements, ayant fait l’acquisition de terres récemment.

Si des fonctionnaires ou des responsables politiques ont diffusé cette information, ce serait très probablement un abus de confiance. Et même si le ministre a reconnu publiquement à la législature qu’il n’y a pas eu de divulgation autorisée de ces informations à ces propriétaires fonciers, cela signifie qu’il doit y avoir eu une divulgation non autorisée dans les coulisses , soutient Phil Pothen, représentant d’Environmental Defence.

Il note que la PPO a pris contact avec son organisme. J’espère que tout le monde, qu'on soit un député ou un membre du personnel politique ou un fonctionnaire, dira à la PPO ce qu’il sait.

Le gouvernement Ford, de son côté, affirme n'avoir reçu aucune communication de la police. Personne au bureau du premier ministre ni aucun membre du gouvernement n’a été contacté et aucun document n’a été demandé par la PPO à ce sujet , écrit une porte-parole.

Le premier ministre Doug Ford et son ministre du Logement Steve Clark ont tous deux assuré cet automne qu'ils n'avaient pas prévenu les promoteurs avant d’annoncer des changements à la ceinture de verdure.

Doug Ford et Steve Clark à Queen's Park.

Le ministre Clark a déclaré qu’il rencontre souvent les promoteurs et toutes sortes de personnes dans le cadre de ses fonctions, et qu’il a suivi le processus en publiant sa proposition auprès du Registre environnemental de l’Ontario.

Le bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario et la vérificatrice générale ont également reçu des plaintes sur ce dossier.

Dans tous les cas pour Phil Pothen, cette enquête potentielle n'est qu'un aspect de la question : l’objectif ultime reste de protéger ces terres, souligne-t-il. Ce n’est pas logique de construire sur ces terres.

« Les gens vont demeurer en colère. Ce n’est pas comme si on pouvait arracher le pansement et passer à autre chose. Ça va demeurer un enjeu tant que le gouvernement ne sera pas revenu sur cette décision, et c’est ce que nous lui demandons de faire. »