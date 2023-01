Le service d’incendie de Dieppe pleure la mort du capitaine Rheal Leger

C’est une perte d’un collègue qui adorait la vie , lance le chef pompier du service d’incendie de Dieppe, Marc Cormier, visiblement ébranlé de perdre un ami de longue date.

Selon la Municipalité, le capitaine est décédé d’une maladie reliée à sa profession .

Le chef Cormier affirme que quelques personnes de l’équipe étaient au courant de ses problèmes de santé, mais que sa mort reste tout de même un choc pour plusieurs. C'est sûr qu’il ne voulait pas qu’on s’en fasse pour lui, c’est pour ça qu'on veut le reconnaître, c’est important pour nous.

Leader pour tous, modèle pour les jeunes

Rheal était toujours le premier capitaine qui levait la main lorsqu'on avait des étudiants qui venaient en stage, il voulait les prendre sur sa garde, il a eu beaucoup de jeunes pompiers en dessous de sa responsabilité , raconte le chef pompier Marc Cormier.

Marc Cormier, chef du service d'incendie de la Ville de Dieppe (archives) Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Il explique qu’en 2015, la Ville a dû embaucher plusieurs nouveaux pompiers en vue de l’ouverture d’une deuxième caserne. Rheal Leger a tenu à participer au recrutement et à la formation de ceux-ci.

Rheal était aussi un ambassadeur de santé et sécurité pour ses collègues, plusieurs améliorations sur le côté santé et sécurité, des choses qu’on a mises en place, sont venues directement de lui , ajoute Marc Cormier.

« Quand il était au travail, il se donnait à 100 %, et quand il était à la maison, il vivait sa vie à 100 %. On l’a toujours vu comme ça et c’est comme ça qu'on va se rappeler de lui. » — Une citation de Marc Cormier, chef du service d'incendie de la Ville de Dieppe

Rheal Leger a commencé sa carrière en 1984 comme pompier volontaire et a obtenu un poste permanent comme pompier et technicien médical d’urgence en 1987. Il a été promu au rang de capitaine en 2014 et était l’un des capitaines de la caserne 1 sur la rue Gauvin.

Il a monté l’échelle, comme on dirait, et c’est certain qu’il avait des aspirations futures de la monter encore plus haut. C’est malheureux que cette chance-là n’a pas pu venir avant pour lui, mais il avait des aspirations parce qu'il croit en notre mission, et Rheal a toujours été un allié pour les chefs du service d’incendie , affirme le chef pompier Cormier.

En 2000, il a été reconnu comme Pompier canadien de l’année et a reçu une médaille de bravoure pour avoir sauvé une mère et ses deux enfants lors d’une inondation, alors qu’il n’était pas en service.

Marc Cormier se souvient du capitaine comme d’un leader qui priorisait la collaboration et le travail d’équipe avant tout.

Il précise que le capitaine a été un témoin important de l’évolution du service d’incendie de la ville de Dieppe. Il a fait partie des pompiers qui devaient répondre seuls à une intervention au début de sa carrière, ou en équipe de deux, une situation qui ne se reproduirait plus aujourd’hui.

Que ça soit un simple accident de véhicule sans blessé ou un gros bâtiment en feu, sa voix était tout le temps calme. Il donnait ses directives à ses pompiers. C’est ça qu'il était, Rheal , raconte Marc Cormier.

Les drapeaux des casernes de pompiers et de certaines infrastructures de la ville de Dieppe sont en berne depuis jeudi soir et le resteront jusqu’à la cérémonie publique qui sera organisée pour célébrer la vie du capitaine Rheal Leger, dont les détails seront connus prochainement.