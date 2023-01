Le tourisme reprend de la vigueur au Yukon, mais il y a encore du chemin à faire

Le secteur du tourisme au Yukon, qui normalement correspond à environ 5 % du produit intérieur brut du territoire et génère de nombreux emplois, a repris de la vigueur en 2022, ce qui laisse croire aux intervenants de l’industrie que le pire de la crise causée par la pandémie est derrière eux.

Le gestionnaire de marketing global du ministère du Tourisme et de la Culture, Robin Anderson, estime que les dernières données pour la période de janvier à septembre 2022 montrent une reprise du secteur.

Les données nous racontent une histoire, et cette histoire c’est que le secteur du tourisme se redresse , explique-t-il. On note une bonne remontée dans l’ensemble.

Il faudra quand même quelque temps avant que l’industrie ne retrouve sa vigueur d’avant la pandémie. Jusqu'en 2020, le secteur était en pleine croissance. Entre 2013 et 2018, le nombre de touristes en visite au Yukon a bondi de 25 %, selon un sondage mené par le gouvernement en 2017-2018.

« Le tourisme au territoire a atteint une année record en 2019 et ça va nous prendre encore un peu de temps avant qu’on revienne à ces niveaux. » — Une citation de Robin Anderson, gestionnaire de marketing global, ministère du Tourisme et de la Culture du Yukon

Ce secteur représente une part importante de l’économie du Yukon, alors qu’il génère environ 14 % de tous les emplois du territoire, une proportion plus élevée que partout ailleurs au pays, selon Robin Anderson.

Les données des trois premiers trimestres de 2022 montrent que les séjours internationaux ont plus que doublé comparativement à la même période en 2021. Mais ces séjours étaient toutefois 29 % moins élevés que la moyenne quinquennale du territoire.

La communauté de Carcross, au Yukon, est l'une des plus visitées durant la saison estivale. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Le tourisme international en provenance de l’Alaska a aussi connu une hausse de 492 % en 2022 par rapport à 2021, mais toujours 45 % en dessous de la moyenne quinquennale. On n’a pas vu autant de voyageurs américains emprunter la route, probablement dû aux séquelles de la pandémie , croit Robin Anderson. Ce dernier estime aussi que l’application ArriveCAN a sans doute freiné le tourisme du côté du voisin américain.

Le marché asiatique, qui occupe une bonne part du marché durant les mois d’hiver, a aussi été moins vigoureux. Mais dans l’ensemble, Robin Anderson dit que l’hiver s’annonce prometteur et qu’il reçoit des commentaires positifs des entreprises locales.

Reprise du tourisme à l'horizon

Les dernières données sont un pas dans la bonne direction, croit aussi le vice-président de l’association touristique du Yukon, Tyler Rose. Il ajoute toutefois que plusieurs entreprises sont en difficulté, faisant face à une inflation galopante, au coût élevé de l’essence et au problème de recrutement des employés.

Le tourisme est une grande industrie au Yukon, et quand les choses vont bien, on a tendance à l’oublier , dit-il. Ça a été révélateur pour beaucoup de monde quand les emplois et les familles ont été touchés par la baisse du tourisme.

Selon Robin Anderson, du ministère du Tourisme et de la Culture du Yukon, le secteur touristique correspond à environ 5 % du PIB et génère environ 14 % de tous les emplois au territoire. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Tyler Rose estime que l’aide gouvernementale apportée au secteur durant la pandémie a permis à plusieurs entreprises de se maintenir à flot, et demeure optimiste. Je pense qu’on a beaucoup de bonnes choses à l’horizon, il faut juste passer à travers cette période et, espérons, retrouver une croissance soutenue.

Un sentiment partagé par Robin Anderson, qui s’attend à une solide reprise cette saison-ci au Yukon, tout comme ailleurs au pays. Les plus récentes perspectives de Destination Canada indiquent une reprise complète du secteur touristique canadien dès 2024, soit une année plus tôt que prévu initialement.

Avec les informations de Leslie Amminson