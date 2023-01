Des discussions s’amorcent pour revitaliser l’église St-Brigid à Ottawa

L'église Ste-Brigid a été occupée au courant de l'été dernier par le groupe The United People of Canada (TUPC) ayant des liens avec le convoi des camionneurs. Les membres de l'organisation ont été expulsés lorsque le tribunal a statué qu'ils ne respectaient pas l'entente conclue avec les propriétaires.

L'église possède le statut d'héritage , souligne la conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante. Ça vient avec certaines contraintes parce qu’on ne peut pas modifier l’intérieur ni l’extérieur de l’église comme bon nous semble. Des permis sont nécessaires , ajoute-t-elle.

« C’est l’église irlandaise catholique la plus ancienne de la ville. » — Une citation de Stéphanie Plante, conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier

Depuis que le groupe The United People of Canada a quitté le bâtiment en septembre, un bar a été ouvert dans le sous-sol de l’église. Il est depuis ouvert entre 16 h et 23 h du mercredi au dimanche.

Cette première initiative est un pas dans la bonne direction, selon l'élue. Le but de cette revitalisation est d'animer le centre-ville en utilisant le patrimoine existant.

Moi j’aime beaucoup l’idée du Québec qui transforme ses églises en salle pour les grimpeurs , partage Mme Plante.

La présidente de l'Association communautaire de la Basse-Ville d'Ottawa, Sylvie Bigras, explique qu'elle a discuté du futur de l’église avec Mme Plante peu de temps après son élection.

On a vraiment hâte de participer aux prochaines étapes , a-t-elle dit en entrevue. Pour nous, la chose importante, c’est que ce soit une installation qui reste au service de la communauté, mais c’est compliqué.

« On est la plus vieille communauté de la ville d’Ottawa, mais on n’a pas beaucoup d’installations municipales. » — Une citation de Sylvie Bigras, présidente de l'Association communautaire de la Basse-Ville d'Ottawa

Mais le financement représente un défi de taille. Il faut non seulement trouver des fonds pour l'achat et la rénovation de l'église, mais il faut aussi s'assurer d'avoir l'argent nécessaire pour les coûts d'opération annuelle , énumère Mme Bigras.

Cette dernière espère qu'un partenariat sera possible entre différents organismes et ordres de gouvernement pour transformer l'église en un lieu de rassemblement. Elle donne en exemple All Saints, l'ancienne église au coin de l'avenue Laurier et de la rue Chapel qui a été réaménagée en salle de réception et en restaurant.

Le groupe évincé fait appel

Par ailleurs, l'avocate du groupe The United People of Canada (TUPC), Saron Gebresellassi, mentionne qu'un appel a été déposé dans le dossier de l'expulsion de ses clients. Le groupe avait déjà annoncé son intention de faire appel de la décision de la cour de les évincer de l'église.

Il y avait des erreurs, selon notre perspective, avec la décision , soutient l'avocate basée en Colombie-Britannique.

Selon elle, le groupe veut racheter l'église pour réaliser du travail communautaire au centre-ville d'Ottawa .

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et de Gabriel Le Marquand Perreault