Des Ukrainiens célèbrent le Noël orthodoxe en Alberta

Dans l'ombre d'une période très sombre

Selon Cornell Zubritsky, prêtre de la cathédrale orthodoxe ukrainienne Saint-Jean baptiste, à Edmonton, avec les nouveaux arrivants, plus de gens sont attendus pour les célébrations cette année.

C’est un sentiment partagé cette année , lance-t-il.

Selon lui, avoir une communauté avec qui célébrer et un peu de familiarité est bien, mais c’est également triste pour les nouveaux arrivants, puisqu’ils ont dû quitter l’Ukraine en raison de la guerre.

Beaucoup d'entre eux célèbrent dans l'ombre d'une période très sombre , dit-il. Donc, en plus des événements heureux que nous ferons cette année, nous devons ajouter de la compassion, du soutien, parce que le temps des Fêtes a tendance à faire remonter des émotions quand votre famille et votre maison vous manquent , ajoute-t-il.

Dans la capitale albertaine, plusieurs événements auront lieu. À l’église ukrainienne orthodoxe St-Anthony par exemple, les événements ont débuté vendredi matin avec une vigile matinale de la Nativité.

L’église catholique ukrainienne St-George à Edmonton offrira une messe en langue ukrainienne samedi matin.

Les nouveaux arrivants se sentiront comme à la maison , lance l’évêque de l'éparchie catholique ukrainienne d'Edmonton en Alberta, David Motiuk. Il y aura beaucoup de traditions , ajoute-t-il, citant notamment les enfants qui attendront la première étoile à apparaître dans le ciel, les chants de Noël et le repas saint, connu sous le nom de sviata vetcheria.

Selon lui, avec la guerre en Ukraine et la pandémie, les membres de la communauté seront encore plus heureux de pouvoir célébrer ensemble cette année.

C'est une source de joie pure et de soutien. Il se passe tellement de choses et toutes ne sont pas bonnes, surtout la guerre en Ukraine, et ici, au moins, il trouve une certaine stabilité , dit-il.

Calgary est la deuxième ville au pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens.

Pour plusieurs, le premier Noël au Canada sera difficile , affirme la présidente du conseil de paroisse de l’église ukrainienne orthodoxe Saint-Vladimir, Olga Matsula. C'est pour cette raison que la paroisse a organisé un repas du réveillon, indique-t-elle.

Nous ne l'avions jamais fait avant parce que d'habitude les familles établies au Canada ont déjà des contacts, mais notre centre a aidé plus de 6000 personnes au cours des 10 derniers mois et nous avons réalisé que la plupart d'entre elles n'ont pas de famille ici à Calgary, elles sont très seules , confie-t-elle.

« [Les célébrations du Noël orthodoxe] leur donnent de l’espoir et un peu de tranquillité d'esprit. » — Une citation de Olga Matsula, présidente du conseil de paroisse de l’église ukrainienne orthodoxe Saint-Vladimir

Lors du repas, 12 plats sont servis incluant la koutia, qui est le premier plat sans viande ni produit laitier offert, explique-t-elle.

Olga Matsula raconte que la paroisse a dû fermer les inscriptions au début de la semaine afin de pouvoir cuisiner pour les 100 personnes attendues. Selon elle, une cinquantaine de personnes sont venues aider à préparer le repas bénévolement, dont des membres de la paroisse et de nouveaux arrivants.

Incertitude liée au logement

Des milliers de réfugiés ukrainiens sont encore attendus au Canada cette année. Selon Fariborz Birjandian, ancien président-directeur général de la Société catholique d'immigration de Calgary, plusieurs auront de la difficulté à se trouver un logement.

Alors que le nombre de [nouveaux arrivants ukrainiens] augmente et que les ressources sont toujours limitées, nous nous inquiétons de ne plus pouvoir envoyer les gens dans un endroit confortable et sûr dès leur arrivée. Or, il est essentiel de le faire , dit-il.

Plusieurs personnes arrivent à Calgary et n’ont aucun contact et sont en quelque sorte vulnérables , dit-il, précisant que les femmes avec des enfants le sont particulièrement.

Actuellement, près de 500 000 demandes de résidence temporaire ont été approuvées. Fariborz Birjandian demande aux familles albertaines qui peuvent offrir de l’aide aux nouveaux arrivants ukrainiens de contacter la société.