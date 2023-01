Les Huskies échangent deux espoirs à l’Armada, les Foreurs obtiennent deux vétérans

Ainsi, ils envoient le défenseur de 17 ans Théo Lemieux et l'attaquant de 16 ans Justin Carbonneau à l'Armada de Blainville-Boisbriand. En retour, la formation rouynorandienne obtient quatre choix au repêchage, soit un choix de 1re ronde et un choix de 2e ronde cette année, en plus de choix de 2e ronde et de 4e ronde en 2024.

On ne voulait pas nécessairement les échanger, mais les circonstances ont fait en sorte que c’est arrivé. La plupart du temps, c’est plus une question de valeur et en rapport à notre cycle. Avec les performances qu’on a cette année, je pense qu’on est capables de donner un bon coup pour l’année prochaine et être en mesure de voir par la suite , explique le directeur général des Huskies, Yannick Gaucher.

Théo Lemieux avait été repêché par les Huskies au 4e tour en 2021. Il a amassé trois points en 24 matchs cette saison.

Il souhaitait avoir un peu plus de temps de glace qu’il en avait depuis le début de l’année. C’était un petit peu difficile pour lui de l'obtenir. C’est une question de lui donner la chance d’avoir plus de glace ailleurs, mais on aimait ce qu’il faisait , mentionne Yannick Gaucher.

Pour sa part, Justin Carbonneau a obtenu deux passes en deux matchs cette saison avec les Huskies, en plus d'accumuler 29 points en 23 rencontres dans le M18AAA (midget AAA), avec les Chevaliers de Lévis. Il avait été un choix de 2e ronde des Huskies (20e joueur repêché au total) lors du dernier repêchage.

C’est un très beau prospect, on l’aimait beaucoup, mais on a obtenu une très bonne valeur avec un choix de 1re ronde, un choix de 2e ronde et un choix de 4e ronde pour lui , souligne Yannick Gaucher en précisant qu’il s’agit de choix qui pourraient servir afin d'améliorer l’équipe l’an prochain.

On pourra travailler avec ça et peut-être les monnayer avec des joueurs au prochain repêchage , indique-t-il.

Un attaquant de 19 ans et un arrière de 20 ans à Val-d'Or

De leur côté, les Foreurs de Val-d'Or sont allés chercher un peu de renfort dans les dernières heures de la période des transactions en cédant un choix de 8e ronde en 2024 à Chicoutimi en retour du défenseur de 20 ans Vincent N. Fredette.

À sa troisième saison dans la LHJMQ, l'athlète de 5'9'' a récolté neuf points et compilé un différentiel de -13 en 36 matchs jusqu'ici en 2022-23.

Un peu plus tôt, les Foreurs ont reçu du Titan d'Acadie-Bathurst un choix de 1re ronde en 2025 et un choix de 6e ronde en 2024 en retour du gardien de but de 17 ans Samuel Leblanc, d’un choix de 1re ronde en 2023 obtenu d'Halifax via une autre transaction et d'un choix de 9e ronde en 2024.

Samuel Leblanc, un athlète de Moncton qui n'a pas joué de match avec les Foreurs, avait été un choix de 8e ronde lors du dernier repêchage.

Et hier (jeudi), l'organisation valdorienne avait cédé à Shawinigan un choix de 6e ronde en 2025 pour rapatrier l'attaquant de 19 ans Mathis Cloutier, en plus d'obtenir un choix de 9e ronde en 2025.

Choix de 4e tour des Foreurs en 2019, Cloutier a disputé 13 parties avec Val-d'Or en 2019-2020 pour ensuite aboutir à Moncton. En 28 matchs avec Shawinigan cette saison, l'ailier de 6'1'' a inscrit six buts et 17 points, avec un différentiel de +9.

David Doucet nommé capitaine des Foreurs

Par ailleurs, les Foreurs ont annoncé vendredi après-midi la nomination de l'attaquant de 19 ans David Doucet à titre de nouveau capitaine de l'équipe. Il succède à Justin Robidas, échangé aux Remparts au Québec au début de la période des transactions.

Les assistants de Doucet sont l'attaquant amossois Zachaël Turgeon et le défenseur tchèque Tomas Cibulka.

(Avec la collaboration de Dominic Chamberland)