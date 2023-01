La Saskatchewan a enregistré 421 décès par surdose en 2022

La Saskatchewan a enregistré un nombre record de personnes décédées de surdoses de drogues l'an dernier. Selon les chiffres provisoires du service des coroners de la province, il y a eu 204 décès confirmés et 217 décès présumés dus à la drogue dans la province en 2022.

Cela représente un total de 421 décès confirmés et présumés, contre 401 en 2021, soit une hausse d'environ 15 cas, le décompte final n'étant pas réalisé. Le coroner en chef de la Saskatchewan, Clive Weighill, affirme que c'est une situation difficile , mais qu'il espère qu'il y a une légère raison d'être optimiste. Selon lui, les chiffres continuent de grimper d'année en année, mais pas de façon aussi spectaculaire.

Au lieu de voir 100 ou 150 cas augmenter chaque année, nous n'avons augmenté que d'environ 15 cas au cours de l'année dernière , a-t-il déclaré jeudi.

« Cela me montre donc qu'il est possible que nous atteignions un plateau en ce qui concerne les surdoses de drogues ici en Saskatchewan... alors, espérons que c'est un indicateur positif pour nous. » — Une citation de Clive Weighill, Coroner en chef de la Saskatchewan

Regina est la ville qui compte le plus grand nombre de décès

Le rapport du service des coroners présente une répartition détaillée de ces décès par surdose de drogue. Et pour la troisième année consécutive, Regina a pris la tête de la province avec 85 décès confirmés par surdose de drogue, soit près du double des 45 décès enregistrés à Saskatoon, la ville qui suit au classement.

Les deux grandes villes sont suivies par Lloydminster (9), Moose Jaw (5), puis Prince Albert et Swift Current avec quatre décès chacune. Le fentanyl est la drogue qui a tué le plus de personnes, ayant été identifiée dans 127 cas.

Selon Clive Weighill, les surdoses constituent un lourd fardeau financier et émotionnel sur le service des coroners. Le service envisage d'effectuer 400 autopsies, ce qui a nécessité l'embauche de deux employés supplémentaires.

À cela s'ajoutent des coûts associés au transport du corps d'une personne de l'endroit où elle est morte à celui où l'autopsie sera effectuée.

Nos coroners, chaque appel qu'ils reçoivent est un décès , a-t-il dit.

Ils peuvent se rendre sur place et voir qu'une jeune vie, une vie plus âgée, a été emportée par une surdose de drogue, probablement inutilement et qui aurait pu être évitée.

Avec les informations de Dan Zakreski