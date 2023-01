L’élection d’un président de la Chambre des représentants toujours bloquée

L'élu californien n'a toujours pas réussi à convaincre son camp de l'élire comme « speaker » bien qu'il ait fait plusieurs propositions à ses opposants, leur offrant notamment une plus grande influence sur les projets de loi soumis au vote.

Les républicains ont remporté la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, en novembre, et disposent de 222 sièges sur 435.

M. McCarthy doit rassembler 218 votes pour obtenir la présidence de la Chambre, mais une poignée de républicains fidèles à l'ancien président Donald Trump s'opposent toujours à sa nomination.

Ces irréductibles du « Freedom Caucus » (Caucus de la liberté, en français), un groupe parlementaire d’extrême droite, lui reprochent d'être trop modéré.

Une « frange extrême »

L'occasion, pour les démocrates, de dénoncer la mainmise des fidèles de M. Trump – dont beaucoup refusent toujours de reconnaître sa défaite en 2020 – sur le Parti républicain, deux ans après l'attaque menée par ses partisans contre le siège du Congrès.

Le chaos qui règne à la Chambre des représentants n'est qu'une autre illustration de la façon dont une frange extrême [...] les empêche de gouverner , a assuré le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.

C’est la première fois en 100 ans que la Chambre ne s’entend pas sur le choix de son président dès le premier tour. Neuf tours de vote avaient été nécessaires en 1923.

Ce blocage a des répercussions très concrètes : sans président de la Chambre, les élus ne peuvent pas prêter serment, ni donc adopter un quelconque projet de loi. Mais les 434 membres de la Chambre des représentants, théâtre de ce singulier spectacle, continueront à voter jusqu'à ce qu'un président soit élu.

Nous allons faire des progrès, nous allons vous surprendre , a promis Kevin McCarthy en pénétrant dans l'enceinte du Congrès vendredi matin.

Les élus américains dans la Chambre des représentants pour l'élection d'un « speaker ». Photo : Associated Press / Andrew Harnik

Membre de l'état-major républicain depuis plus de dix ans, l'élu ne dispose pas pour l'instant de concurrent crédible. Seul le nom du chef de groupe Steve Scalise circule comme possible alternative, sans que ses chances semblent sérieuses.

Ce qui n'est généralement l'affaire que de quelques heures pourrait s'étendre sur plusieurs semaines : en 1856, les élus du Congrès ne s'étaient accordés qu'au bout de deux mois et 133 tours.

L'agacement était palpable dans les membres du Grand Old Party , qui soutiennent largement la candidature de Kevin McCarthy, donnant lieu à des débats très animés dans l'hémicycle. L'état-major républicain sait aussi qu'il ne peut pas se permettre d'aller trop loin et de s'aliéner les républicains modérés.

Dans les rangs démocrates, où les élus se lèvent tous en bloc à chaque vote, comme pour accentuer un peu plus les divisions républicaines, on s'occupe tant bien que mal. Le parti de Joe Biden a beau faire preuve d'unité autour de son chef Hakeem Jeffries, le camp ne dispose pas non plus d'assez de voix pour mettre fin à cette paralysie.