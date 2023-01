Explosion de propane à Val-des-Sources : la Régie du bâtiment relève 20 infractions

Exploitation illégale d'un commerce de distribution de propane, installations non conformes, risques évidents d'accidents : la liste de manquements relevés par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) concernant l'entreprise d'André Vachon est longue. Ce dernier est responsable d'une explosion survenue le 29 juillet dernier à Val-des-Sources, et devra répondre de sa gestion défaillante devant la RBQ.

Ce jour là, le voisinage du 312, rue Letendre a eu chaud, très chaud. Tout le monde du secteur connaît les activités artisanales d'André Vachon, et ne s'en formalise pas. Mais c'est la première fois qu'un remplissage artisanal d'une bonbonne de propane tourne au cauchemar.

On a vu qu’il gagnait son pain. Il n’y avait rien qui dérangeait. Le monde allait là. Nous autres, on trouvait ça normal. Je ne me suis jamais questionnée , soutient l'une des voisines, Marcelle Marcoux.

Il y a d'abord une première explosion, puis le garage adjacent à la propriété où s'est effectué le remplissage s'enflamme. Des passants alertés tirent une femme blessée qui s'y trouve juste avant que ne s'enchaîne une cascade d’explosions.

Les pompiers interviennent rapidement et évacuent un large périmètre, puisqu'un quartier complet est à risque d'être soufflé.

J'étais dans la maison et j’ai vu les autos qui passaient dans la rue. Je me demandais ce qu'il se passait. Dehors, le monde courait. Ça criait : "Ça va sauter! Ça va sauter!" [...] Je savais que c’était M. Vachon! , raconte Marcelle Marcoux.

Malgré l'intervention rapide des pompiers, il ne reste que des ruines de la résidence principale et du garage. La maison voisine a dû être démolie. Les autorités, mais aussi les résidents du secteur, s’entendent cependant pour dire que le pire a été évité.

La maison voisine d'André Vachon a dû être démolie. À notre passage le 16 décembre, deux autres maisons abîmées par la chaleur et l'eau portent encore les traces du brasier. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Un entrepreneur « qui ne mérite plus la confiance du public »

Comment expliquer un tel accident dans un quartier résidentiel? La RBQ mène son enquête, et dans un rapport dont Radio-Canada a obtenu copie, elle y décrit les 13 manquements ou contraventions à la Loi sur le bâtiment qui ont été observés.

La RBQ rapporte notamment que ni André Vachon ni son entreprise Équipement soudure et propane André Vachon ne possède et n’ont jamais possédé de permis d’exploitation d’une installation destinée à entreposer ou à distribuer du gaz, tel que requis par la Loi , que des bouteilles de 100 livres étaient équipées de valves pour soutirer le propane liquide, les rendant ainsi non conformes , que les bouteilles de propane étaient périmées , que la méthode de transvasement qui a été employée est interdite et que l’entreposage dans le garage se faisait à proximité d’appareils à dispositif d’allumage .

Non seulement la Régie dénote des activités illégales à la résidence d'André Vachon, mais aussi dans un autre bâtiment situé au 260, rue du Roi, également à Val-des-Sources. À cet endroit, sept manquements sont observés, dont le fait qu'aucun permis n'avait été délivré et que les règles d'entreposage n'étaient pas respectées.

Aux deux adresses, les installations présentaient de façon évidente un risque d’accident . De plus, la fréquence et le volume de gaz distribués excédaient largement les besoins résidentiels .

Selon la Régie du bâtiment du Québec, les « bonbonnes de propane [présentes sur le terrain d'André Vachon] étaient périmées ». Cette photo a été prise lors du passage de Radio-Canada en décembre. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

La Régie conclut qu’André Vachon est fautif et le convoque les 28 et 29 mars prochains pour débattre du maintien de sa licence d'entrepreneur.

Pas un accident prévisible, selon André Vachon

De plus, d'autres documents officiels consultés par Radio-Canada indiquent que les activités d'André Vachon mettaient en danger non seulement les occupants et le voisinage, mais aussi le public en général. Il en ressort que l’accident du 29 juillet était prévisible, et que c’est une chance inouïe qu’il n’y ait pas eu de mort .

Une affirmation que réfute André Vachon, qui a oeuvré dans le domaine pendant des années. Rencontré par Radio-Canada pour la première fois depuis le drame, l'octogénaire soutient avoir tout perdu dans l'explosion : sa maison, ses économies et l'équipement de l'entreprise. Je ne peux pas travailler, j'ai dû vendre des choses , déplore-t-il.

Il montre sa longue feuille de route, explique qu'il remplissait des bonbonnes de propane à des particuliers en plus de faire de la livraison à des particuliers et à de grands événements, comme le Festival gourmand de Val-des-Sources. Je me pensais en loi à faire ce que je faisais , admet-il.

« Apparemment j’avais pas le droit, mais ça, ça se peut. Mais moi, j’ai mal compris. J’étais certain d’avoir ma licence pour faire du transvasement. J’ai toujours fait du transvasement. » — Une citation de André Vachon

André Vachon affirme avoir bien reçu l'avis de convocation de la RBQ , mais ne sait pas encore s'il se présentera aux audiences. Pour le moment, il attend des nouvelles des assureurs. C'est la seule solution. C'est assez dur à vivre.

Les explosions survenues sur le terrain d'André Vachon ont causé des dommages considérables. Voici ce qu'il restait lors de notre passage en décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Le fournisseur aussi sommé de s’expliquer

André Vachon n’est pas le seul à devoir rendre des comptes à la RBQ en mars pour pouvoir maintenir sa licence. Son distributeur de propane, Centre de location Idéale, est aussi sommé de s'expliquer pour conserver son permis d'exploitation d'une installation destinée à entreposer ou distribuer du gaz . Selon ce qu'on peut lire dans les documents obtenus, l'entreprise de Westbury avait André Vachon comme client depuis 2018 et y a effectué des livraisons jusqu'en juillet 2022. Toutefois, le permis de distribution du Centre de location Idéale n'était plus en vigueur depuis avril 2019.

La RBQ soutient que le Centre de location Idéale aurait dû refuser d'alimenter les deux installations d'André Vachon et aurait dû aviser la Régie d'une situation qui présentait un risque d'accident .

Contacté par Radio-Canada, le président de Centre de location Idéale, Éric Pagé, n’a pas voulu accorder d’entrevue. Il affirme toutefois que son entreprise était en attente du renouvellement de son permis au moment de l'explosion.