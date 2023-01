Une meilleure année prévue pour les acheteurs de maisons dans le Nord de l’Ontario

La demande de logements demeure élevée et l'offre est faible dans plusieurs villes du Nord de l'Ontario, mais 2023 s'annonce tout de même comme une meilleure année pour les acheteurs de maisons.

Des courtiers immobiliers de la région soulignent que les taux d'intérêt plus élevés mis en place l’an dernier ont fait baisser quelque peu la demande.

La deuxième partie de l’année, on a vu un peu de ralentissement. C’est-à-dire que c’est un peu plus facile pour les acheteurs d’acheter des maisons, mais ça continue d’être un marché de vendeurs , affirme Marissa Arnold, courtière et propriétaire de Re/Max Crown Realty à Sudbury.

Le président de la Chambre immobilière de Sudbury (Sudbury Real Estate Board), Adam Haight, affirme qu’il est peu probable que le marché revienne aux niveaux d'avant la pandémie.

En 2019, le prix moyen d'une maison à Sudbury était d'environ 265 000 $, mais il est maintenant passé à plus de 450 000 $, indique M. Haight.

Mais il ajoute que les prix actuels sont inférieurs au sommet de l'été 2022.

Malgré le nombre limité de logements disponibles à Sudbury, M. Haight indique que la situation est plus favorable pour les acheteurs aujourd'hui que l'année dernière. À ce moment-là, plus de 10 personnes pouvaient se retrouver en concurrence pour acheter la même maison.

Jonathan Mogg, président de la chambre immobilière de Sault-Sainte-Marie, constate une stabilité accrue du marché immobilier dans sa ville. Photo : Soumise par Jonathan Mogg

Jonathan Mogg, président de la société immobilière de Sault-Sainte-Marie, souligne que le marché du logement dans sa ville montre des signes de stabilité accrue.

Je pense vraiment que c'est un bon moment pour les acheteurs qui ont été déçus par le processus d'achat , affirme-t-il.

Je remarque la stabilité du marché et que c'est le bon moment pour les acheteurs de vraiment commencer à essayer de sortir de cette situation de location et d'avoir cette chance d'acheter leur première maison.

M. Mogg mentionne qu'il a récemment aidé certains clients qui étaient sur le marché depuis un certain temps à acheter leur maison, car ils pouvaient être plus prudents et faire inspecter les maisons avant d'acheter.

À écouter : La courtière Marissa Arnold en entrevue au Matin du Nord

Il souligne que les taux d'intérêt plus élevés ont également réduit la demande des investisseurs d'autres régions du Canada, ce qui signifie que les résidents font face à moins de concurrence pour les maisons.

Mais comme à Sudbury, M. Mogg estime que les prix à Sault-Sainte-Marie ne reviendront probablement pas aux niveaux d'avant la pandémie, même si les taux d'intérêt continuent d'augmenter.

Ryan Humble, ancien président de la société immobilière de North Bay, se dit heureux que la Banque du Canada ait relevé les taux d'intérêt pour aider à corriger le marché du logement et lutter contre l'inflation.

Les prix montaient tellement vite. C'était difficile à suivre, et pour beaucoup de ces premiers acheteurs, c'était rapidement devenu hors de portée pour eux. Dans le Nord, nous n'avons pas vraiment eu ces problèmes dans le passé.

M. Humble mentionne que le prix de vente moyen à North Bay avait culminé à environ 565 000 $ en mai dernier.

Maintenant que la demande n'est pas aussi élevée qu'elle l'était l'année dernière, il affirme que les acheteurs de North Bay ont désormais le luxe de faire leurs recherches avant d'acheter une maison.

Avec les informations de Chris St-Pierre et Jonathan Migneault