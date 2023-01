Eastway Tank fait face à trois accusations pour l’explosion qui a fait six morts

Près d’un an après l’explosion à l’usine Eastway Tank qui a tué six travailleurs – soit l'incident le plus meurtrier sur un lieu de travail à Ottawa depuis des décennies – l'entreprise et son président-propriétaire, Neil Greene, font maintenant face à trois accusations chacun en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Selon les documents déposés auprès du tribunal, jeudi, le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences dépose des accusations contre Eastway Tank Pump and Meter et Neil Greene. Une première date d'audience est prévue le 17 février prochain.

L’annonce du dépôt de ces accusations intervient une semaine exactement avant le premier anniversaire de l'explosion.

CBC News a contacté M. Greene pour obtenir ses commentaires, mais n'a pas encore reçu de réponse de sa part.

Rappelons que le 13 janvier 2022, cinq employés – Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson et Russell McLellan – ont été tués dans une explosion sur le site d’Eastway Tank, sur le chemin Merivale. Un sixième employé, Matt Kearney, a succombé à ses blessures à l'hôpital le lendemain.

Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences avait un an, après l'incident, pour enquêter et déposer des accusations pour tout manquement présumé à la sécurité, selon son site Internet.

Le Service de police d'Ottawa enquête également sur les circonstances de cette explosion, mais n'a pas fourni de délai quant à son enquête. La police a déclaré, vendredi, que celle-ci était toujours en cours.

La cause exacte de l'explosion reste incertaine. Le site Internet du Ministère indique qu'il ne fournit pas de détails sur son enquête tant que les poursuites ne sont pas terminées.

Si une enquête du coroner est également tenue, celle-ci ne pourra avoir lieu qu'après la procédure judiciaire intentée.

Des allégations antérieures de conditions de travail dangereuses

Peu de temps après l'explosion, CBC s'est entretenue avec trois anciens employés d'Eastway qui ont affirmé avoir été témoins d’autres conditions de travail dangereuses par le passé, notamment des incendies, un stockage inapproprié de produits chimiques inflammables et des soudures à proximité de camions chauds – des camions-citernes qui contenaient encore du carburant ou des résidus inflammables.

Dans une déclaration écrite à CBC News à l'époque, M. Greene avait qualifié ces allégations de non fondées .

Eastway Tank a toujours travaillé pour maintenir les normes de sécurité les plus élevées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les enquêteurs et coopérons pleinement pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé.

Le ministère du Travail de la province a confirmé avoir déjà découvert des problèmes au sein d’Eastway Tank liés à la ventilation, à la sécurité et à la formation en soudage et à l'exposition à des substances chimiques dangereuses, en juin 2017 – des problèmes qui, selon le Ministère, avaient été rapidement résolus.

Après l'explosion, le Ministère a découvert un problème de sécurité non spécifié à Eastway Tank qu'il a refusé de préciser, citant l’enquête en cours à l’époque.

Une décennie avant l'explosion, un ancien employé a accusé Eastway Tank d'avoir fait pression sur lui pour qu'il retourne au travail avant qu'il ne se soit remis des blessures subies lors de l'explosion d'un réservoir de carburant.

Ses allégations n'ont pas été prouvées devant le tribunal, car Eastway Tank et son ancien employé ont convenu d'un commun accord d’abandonner l'affaire neuf mois après le lancement de cette poursuite, selon l'avocat qui représentait l'ancien employé.