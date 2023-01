Une SQDC de Gatineau fermée en raison du congé de son gestionnaire

La succursale sera fermée du 8 au 16 janvier pour la période des vacances du gestionnaire qui l’opère depuis le début du conflit de travail , indique la société d'État.

La succursale de Gatineau (boulevard de la Gappe) est fermée parce que les gestionnaires, comme tous les autres gestionnaires des succursales en grève, ont le droit à des journées de congé ou des vacances et la SQDC respecte ce droit , explique le porte-parole de la SQDC , Fabrice Giguère, par courriel.

Un conflit qui dure

Un conflit de travail oppose les employés réguliers et leur employeur depuis la fin du mois de mai dernier. Au total, il concerne 24 des 26 succursales représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), précise la SQDC .

À ce jour, le principal point en litige avec le SCFP demeure celui du salaire puisque tous les éléments normatifs ont été réglés depuis quelques mois. D'ailleurs, l'ensemble des conseillers de la Société, à l'exception de ceux qui travaillent dans des succursales représentées par le SCFP , bénéficie d'un taux horaire de 19,01 $/h à l'entrée, et ce, depuis le 3 juillet 2022 , indique M. Giguère. De plus, depuis le 20 décembre dernier, les employés de 7 des 17 succursales représentées par la Confédération des syndicats nationaux sont entrés dans la deuxième année de leur convention collective et leur taux horaire est passé à 19,39 $/h à l'entrée. Les employés des 58 autres succursales atteindront progressivement, eux aussi, un taux horaire de 19,39 $/h à l'entrée d'ici les prochains mois.

Des solutions de rechange pour les clients

Le porte-parole de la société d’État assure que la SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée, à la satisfaction des parties et qu’elle demeure toujours disponible et prête à s'asseoir à la table de négociation afin de poursuivre les discussions, dès que le conciliateur du ministère du Travail convoquera les deux parties .

Les succursales visées par le conflit de travail - dont celles du boulevard de la Gappe et du secteur d’Aylmer à Gatineau - fonctionnent selon des horaires réduits.

La clientèle a, par ailleurs, toujours accès aux achats en ligne, ainsi qu'aux options de livraison disponibles en fonction des régions desservies, dont la livraison le jour même , précise M. Giguère.

Au total, la SQDC compte trois succursales à Gatineau.

Avec les informations de Maxime Huard