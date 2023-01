[Note de l’information] Nos journalistes partent à votre rencontre dans vos bibliothèques

ICI Manitoba a reçu un beau cadeau en ce début d’année 2023. Grâce au projet RADIO-BIBLIO, qui commence dès maintenant, trois journalistes de notre salle de rédaction s’installeront dans trois bibliothèques situées dans des communautés francophones au cours des prochains mois.

Notre station a en effet été choisie pour participer à un nouveau programme de CBC/Radio-Canada en partenariat avec des bibliothèques publiques.

Sortir les journalistes de la salle de rédaction pour leur permettre de vous rencontrer, chez vous, dans vos milieux et de raconter vos histoires, c’était mon rêve depuis plusieurs années. Et, après presque trois ans de pandémie, je peux vous dire que cette occasion tombait à point. Les journalistes ont vraiment hâte d’aller à votre rencontre et de faire découvrir le Manitoba.

Au cours des prochains mois, à tour de rôle, ces journalistes éliront domicile dans une bibliothèque qui deviendra leur lieu de travail. Ils y passeront donc beaucoup de temps.

Voici où seront nos journalistes : Janvier : Mathilde Gautier sera à Sainte-Anne

Février : Mohamed-Amin Kehel sera à Saint-Jean-Baptiste

Mars : Alexia Bille sera à Saint-Georges

Mathilde, Mohamed-Amin et Alexia veulent prendre le temps de vous rencontrer.

Vous le savez, les journalistes, ils sont souvent (toujours) pressés. Combien de fois, quand j’étais journaliste, ai-je dû refuser un café ou couper court à une bonne discussion parce que je devais rentrer à la station pour diffuser mon reportage? Trop souvent.

Mais ce programme avec les bibliothèques nous permet de prendre le temps de faire connaissance avec la communauté. En 2023, c’est un luxe! Et c’est aussi un investissement. Alors, ne vous surprenez pas si nos journalistes veulent vous piquer une longue jasette ou aller visiter votre ferme pour mieux comprendre comment fonctionne l’agriculture au Manitoba.

La journaliste de Radio-Canada Mathilde Gautier et la responsable de la Bibliothèque de Sainte-Anne, Bridget Crevier, se promettent bien du plaisir pendant le mois de janvier. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gauthier

Mathilde, Mohamed-Amin et Alexia vont aussi profiter de leur passage dans votre bibliothèque pour offrir des ateliers aux jeunes et aux moins jeunes sur la désinformation. À l’ère des fausses nouvelles, il est primordial de guider le public. Ces ateliers offriront, entre autres, des outils pour identifier et comparer les sources d’information.

Nous voulons aussi en profiter pour faire connaître les différents métiers pratiqués à Radio-Canada. Et qui sait, peut-être allons-nous donner la piqûre du métier à un futur Henri Bergeron!

Alors, au plaisir de vous croiser dans une bibliothèque près de chez vous très bientôt!

P. -S. Pour participer à notre atelier sur la désinformation, nous transmettre des commentaires ou des idées de reportage, contactez-nous à manitoba@radio-canada.ca  (Nouvelle fenêtre) ou au 204 788-3262.

Geneviève Morin, Première cheffe des contenus d’ICI Manitoba