Migrant mort au chemin Roxham : la victime serait décédée d’hypothermie

Il a été identifié comme étant Richard Fritznel, un résident de Montréal de 44 ans, a affirmé Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.

M. Fritznel aurait tenté, selon l’enquête, de rejoindre un membre de sa famille vivant aux États-Unis et serait décédé lors de cette malheureuse tentative , a indiqué la même source.

La victime ne portait aucune trace de violence et l’hypothermie semble la cause la plus probable du décès , a ajouté M. Ruel.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances entourant ce décès, a encore précisé la police.

La Sûreté du Québec indique par ailleurs que M. Fritznel a fait l’objet d’un avis de recherche lancé durant le temps des Fêtes entre les 27 et 29 décembre. Les recherches ont toutefois été interrompues alors que les informations détenues indiquaient [qu’il] serait entré aux États-Unis .

Des sources policières avaient affirmé jeudi à Radio-Canada que le corps de a été retrouvé entre le chemin Roxham et le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, situé sur l'autoroute 15, avant d'être évacué par hélicoptère dans la soirée.

Près de 5 km séparent ces deux lieux, avec de nombreux champs et boisés forestiers.

Il s'agirait du premier migrant retrouvé mort à la frontière depuis près d'un an.

En janvier 2022, les corps de quatre personnes d'origine indienne ont été retrouvés près d'Emerson, au Manitoba.

Plus de détails à venir.