Des partisans ravis de la victoire du Canada aux championnats de hockey junior

Des partisans sont ravis par la médaille d'or du Canada aux championnats mondial de hockey junior.

Les partisans retenaient leur souffle jusqu’au but gagnant de Dylan Guenther.

Dylan Guenther a marqué le but du vainqueur à 6:22 de la prolongation pour donner à l'équipe canadienne une victoire de 3-2.

Incroyable a réagi le partisan Norman Gallant.

Mais il n’avait jamais cessé de croire en une victoire de l'équipe canadienne même après la remontée des Tchèques qui ont marqué deux buts en 54 secondes d'intervalle en fin de troisième période pour égaliser le match.

On ne voulait pas aller en prolongation , a lancé le fan de hockey. Mais on a encore de l’énergie dans la bâtisse et on va le faire.

Il avait raison n'empêche que certains joueurs devaient aussi se pincer pour le croire à la fin du match.

Le Canada a remporté le Championnat du monde de hockey junior en janvier 2022. Photo : Getty Images / Andy Devlin

J’ai vu la rondelle, j’ai vu tout le monde commencer à crier vraiment c’était fou, c’était incroyable , raconte Joshua Roy.

C’est incroyable , a renchéri Tyson Hinds. C’est une fois dans ta vie que ça va arriver!

Cette euphorie de la victoire a résonné dans les rues de la capitale néo-écossaise. Des centaines de partisans réunis devant le Centre des congrès pour regarder le match sur des écrans extérieurs ont aussi crié de joie au but vainqueur.

Après la victoire, des feux d'artifice ont illuminé le ciel près de l'horloge municipale d'Halifax, juste en face de l'aréna.

Ce couple de Toronto est content que leur voyage au Championnat du monde junior se soit terminé avec une médaille d'or pour le Canada. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Un couple de Toronto qui a fait le voyage à Halifax pour les deux dernières rondes du tournoi était ravi de voir le Canada terminer en tête.

Le Canada a remporté l'or , a dit l'un d'eux. Je ne pouvais pas demander une meilleure victoire.

Les célébrations des supporteurs se sont étendues à travers le pays, y compris un défilé impromptu dans la communauté du Nunavut de Baker Lake.

Le Canada a obtenu une place en finale après avoir infligé aux États-Unis une défaite de 6-2 en demi-finale mercredi.

Le Centre Scotiabank d'Halifax. Photo : CBC / Centre Scotiabank

Le Centre Scotiabank à Halifax a établi un record de fréquentation lors de la demi-finale du Canada contre les États-Unis mercredi avec 10 636 personnes dans les gradins. Les chiffres n'ont pas encore été publiés pour le match de la médaille d'or.

Le rouge et blanc est resté invaincu au Championnat après avoir perdu le match d'ouverture contre la République tchèque 5-2 le lendemain de Noël.

Le Canada a maintenant remporté des médailles d'or consécutives après avoir battu la Finlande en août pour remporter le Championnat du monde junior 2022, qui avait été reporté en raison d'une épidémie de COVID-19 lors du tournoi en décembre 2021.

Avec les informations de Rachel Gauvin et d'Héloïse Rodriguez-Qizilbash