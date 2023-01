Noah Schnapp, qui joue Will dans Stranger Things, révèle son homosexualité

Quand j’ai finalement dit à mes proches que j’étais gai, après avoir eu peur de sortir du garde-robe pendant 18 ans, tout ce que j'ai eu comme réponse, c’est : "On le sait." , a-t-il écrit dans une vidéo publiée jeudi.

@noahschnapp I guess I'm more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

Je suppose que je suis plus proche de Will que je ne le pensais , a ajouté l’acteur sous la publication, en référence à son personnage dans la série.

Au mois de juillet, à l’occasion de la sortie des deux épisodes finaux de la quatrième saison de Stranger Things, Noah Schnapp avait confié au magazine Variety que son personnage de Will Byers était gai et qu’il était en amour avec son meilleur ami, Mike, incarné par Finn Wolfhard.

C’était toujours là, mais on ne le savait pas trop. Peut-être grandissait-il plus lentement que les autres? s’était questionné l’acteur. Mais maintenant qu’il est plus vieux, ils en ont fait une chose très réelle et très évidente. Maintenant, c’est clair à 100 % qu’il est gai et qu’il aime Mike.

Netflix a annoncé que la saison 5 de Stranger Things serait également la dernière, mais on ne sait pas à ce stade quand commencera sa production ni quand elle sera diffusée.