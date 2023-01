L’opération a aussi fait 35 blessés dans les rangs des forces de sécurité, qui ont effectué 21 arrestations, selon un bilan publié vendredi par le secrétaire à la Défense, Luis Cresencio Sandoval.

Nous n'avons aucune information concernant des civils qui auraient perdu la vie , a par ailleurs précisé M. Sandoval.

Photo : Associated Press

D’importants affrontements armés ont éclaté jeudi entre des narcotrafiquants et les forces de sécurité dans l’État du Sinaloa à la suite de l’arrestation, à Culiacán, d’Ovidio Guzman, accusé de diriger la faction Los Menores , liée au cartel du Pacifique, l’un des noms donnés au très puissant cartel de Sinaloa.

Dix militaires [...] ont malheureusement perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions , a déploré le secrétaire Sandoval, en ajoutant qu'il y avait également eu 19 morts parmi les assaillants qui ont tenté d’empêcher la garde nationale et l’armée mexicaine d’arrêter et d’évacuer le narcotrafiquant présumé de 32 ans par avion.

D’intenses échanges de tirs ont eu lieu à l’aéroport de Culiacán, où deux avions militaires et un avion de ligne d’Aeromexico ont essuyé des coups de feu. Les appareils militaires qui ont essuyé un feu nourri ont dû effectuer des atterrissages d’urgence en raison des dommages subis.

Un haut gradé de l’armée mexicaine a aussi perdu la vie lors d’une attaque menée contre sa patrouille à la suite de l’arrestation de Guzman, a confirmé le secrétaire à la Défense mexicain.

Photo : afp via getty images / NICOLAS ASFOURI

L'armée et la garde nationale mexicaine ont payé un lourd tribut lors de la capture d'Ovidio Guzman.

En dépit des fusillades nourries et des rues bloquées par des véhicules en flammes, les forces mexicaines ont réussi à évacuer Ovidio Guzman à bord d'un avion de l'Armée de l'air jusqu'à Mexico, où il a été conduit dans les bureaux d'un procureur spécialisé dans le crime organisé.

Avertissement d'Ottawa aux voyageurs

Le gouvernement fédéral conseille aux Canadiens qui se trouvent dans certaines régions du Mexique de limiter leurs déplacements et de prendre refuge si possible , en raison de la flambée de violence en lien avec l'arrestation du fils d' El Chapo .

La violence serait particulièrement prévalente à Culiacan, Mazatlan, Los Mochis et Guasave, selon Ottawa, qui prévient qu'il existe une menace pour les infrastructures essentielles, y compris les aéroports. Ceux de Culiacan et de Mazatlan sont fermés et tous les vols ont été suspendus à celui de Los Mochis, jusqu'à nouvel ordre.