Le hockey féminin à l’honneur d’une série jeunesse franco-ontarienne

Le hockey au féminin est plutôt rare à l'écran. Et pourtant, c’est contradictoire, car si on regarde les Olympiques d’hiver, qui fait fureur? C’est vraiment l’équipe de hockey féminine , fait d’ailleurs valoir le coréalisateur de Gang de hockey, Jocelyn Forgues.

Dans la série, Nadie, une adolescente de 15 ans, voit son monde s’écrouler à la suite du décès de sa mère. En difficulté scolaire, elle est contrainte d'intégrer l’équipe de hockey féminine de son école en tant que gardienne de but. Novice dans ce sport, Nadie réussira au fil du temps à se surpasser et à nouer de nouvelles amitiés.

La fierté de se voir et de s’entendre

L’identité franco-ontarienne du projet, coscénarisé et coréalisé par Émilie Martel, a également motivé Jocelyn Forgues, originaire de Moose Creek dans l’Est de l’Ontario.

La plus grande fierté, avec Gang de hockey, c’est de pouvoir offrir à notre jeune public la chance de se voir, de se reconnaître et de s’entendre à l’écran avec les accents. Bien que l'histoire ait lieu dans un lieu fictif, on sent qu'on est dans une petite communauté franco-ontarienne , souligne-t-il.

Même son de cloche chez l’actrice ottavienne Anie Richer, incarnant l’entraîneuse de l’équipe, touchée par le fait que la série soit franco-ontarienne.

« On parle aussi d’identité sexuelle, un sujet très important pour les jeunes. C’est [à l’adolescence] qu’on se découvre. C’est une série qui va se démarquer des autres. » — Une citation de Anie Richer, actrice

Cette dernière apprécie de plus que ce soit une gang de filles qui ne sont pas en compétition [entre elles] , saluant la sororité qui anime les personnages.

L’actrice principale du projet, Maya Skabar, se réjouit elle aussi de promouvoir l’image de femmes qui s’entraident et se soutiennent. C’est vraiment le fun de voir à la télé une série qui se concentre sur toute une équipe féminine, [qui plus est] une série franco-ontarienne soutient-elle.

Une étoile montante

La série franco-ontarienne «Gang de hockey» met en lumière l’esprit d’équipe, la persévérance, la confiance, l’amour et l’amitié dans le sport. Photo : ATO Média

Après avoir tenu des rôles secondaires dans plusieurs séries jeunesse, dont In-Génie et PhiloPhilo, l’actrice ottavienne Maya Skabar a eu la chance d’interpréter Nadie, son premier rôle principal.

« La première fois que j’ai lu le scénario, lors de ma première audition, je suis tombée en amour. Je trouvais que le personnage était un peu comme moi. Jouer ce rôle, c'était vraiment un rêve. » — Une citation de Maya Skabar, actrice

Pour concrétiser ce rêve, et être crédible sur la glace, la jeune femme de 18 ans a toutefois dû peaufiner ses coups de patins. Je savais patiner, mais pas pour le hockey. À l’approche des auditions, je me suis pratiquée toutes les fins de semaines avec des amies qui sont de vraies joueuses , conclut Maya Skabar.

Au terme du tournage, Anie Richer dit garder de bons souvenirs de cette collaboration avec de jeunes comédiennes talentueuses. Elle ne tarit pas d’éloges à propos de Maya Skabar.

Maya est exceptionnelle et ça a été un privilège de voir l’évolution de son jeu. Elle a tous les talents et travaille très fort. Je pense qu’elle ira très loin , prédit Anie Richer.

Une formule pensée pour les jeunes

Les huit épisodes de 12 minutes seront diffusés tous les dimanches à 19h30, à compter du 8 janvier. Le format a été choisi par le diffuseur, TFO, afin de répondre à la demande du jeune public séduit par de courtes capsules, précise Jocelyn Forgues.

Cela permet de se concentrer sur l’importance de la trame dramatique du scénario. Ça va vite, un peu comme le hockey. Ça se déroule très rapidement et on a la chance de découvrir plus de personnages , renchérit le coréalisateur.

La diffusion de Gang de hockey est l’aboutissement de deux années de labeur, incluant la scénarisation, le choix de la distribution et un tournage ponctué de défis. Outre des enjeux liés à la COVID-19, une sécurisation du tournage sur la glace a été nécessaire. L’équipe a dû chausser des crampons , se souvient Jocelyn Forgues.

Le défi consistait aussi à tourner sur de la glace, dans un aréna qui est très bruyant au niveau de l’audio , poursuit le coréalisateur.

Pour capturer le dynamisme du sport sur patins, ce dernier ajoute avoir également eu recours à des caméras sur stabilisateurs et une grue.

Produite par ATO Média, Gang de hockey met aussi en vedette les acteurs Vincent Poirier, Mélanie Beauchamp et environ 150 figurantes, majoritairement des joueuses professionnelles. La championne olympique Kim St-Pierre a pris part à l’une des dernières journées de tournage, à titre d’invitée surprise.

Avec les informations de Christelle D’Amours