SaskPower investit dans des bornes de recharge rapides pour 20 municipalités

Chacun de ces endroits sera équipé d'au moins deux chargeurs rapides , explique le porte-parole de SaskPower Scott Mcgregor.

Il précise que le programme d'infrastructure pour les véhicules électriques de SaskPower, soutenu par le programme fédéral d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro, vise à préparer le terrain en vue de l'arrivé de davantage de ces véhicules dans la province.

Avec une électrification accrue dans tous les secteurs, pas seulement dans celui des transports, il y a un besoin de plus d'énergie en général. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons également , déclare M. McGregor.

Le fondateur de l'Association des voitures électriques en Saskatchewan, Matthew Pointer, ajoute pour sa part qu'il est temps de construire des corridors de recharge sur les routes est-ouest et nord-sud.

D'après lui, dans les communautés rurales, un grand nombre de camionnettes électriques arriveront sur le marché au cours des trois à cinq prochaines années.

Beaucoup de gens conduisent exclusivement des camionnettes parce que leur activité l'exige. Nous espérons donc pouvoir installer des chargeurs rapides dans les petits centres et le long des autoroutes secondaires, ce qui profiterait directement à ces personnes.

Il précise aussi que la technologie se développe rapidement, de sorte que la recharge d'un véhicule électrique prend de moins en moins de temps. Selon lui, la technologie plus récente permet à un véhicule moyen de se recharger en 20 à 30 minutes.

Une station de niveau 2 fournit une charge de 80 % en quelques heures, tandis qu'une station de charge rapide de niveau 3 fournit cette charge en 30 minutes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il précise tout de même que ces chargeurs rapides ne sont nécessaires que pour ceux qui parcourent de longues distances. Selon lui, dans 95 % des cas, les véhicules électriques sont rechargés à la maison.

Beaucoup de gens branchent leur véhicule électrique à la même prise que leur iPhone à la fin de la journée. L'avantage d'un véhicule électrique, c'est qu'il y a de l'électricité pratiquement partout et qu'il suffit de s'en servir.

De nombreux avantages

Selon Matthew Pointer, l'un des mythes concernant la possession d'un véhicule électrique est que l'installation de chargeurs à domicile est très coûteuse. Il souligne que l'infrastructure de base des chargeurs peut coûter aussi peu que 500 à 1000 $.

Les économies de carburant réalisées grâce à la conduite d'un véhicule électrique font plus que compenser le coût d'installation du chargeur a-t-il déclaré.

Il ajoute que les véhicules électriques aideront l'économie, car des emplois seront créés au fur et à mesure de la construction de l'infrastructure de chargement.

La Saskatchewan pourrait être un chef de file dans le domaine des minéraux servant aux batteries. Nous disposons d'une grande réserve de minéraux comme du lithium, du cobalt, du nickel, ce qui pourrait donner un coup de pouce à notre économie , indique-t-il.

Nous devons embrasser cette idée et la soutenir si nous voulons que la transition se fasse en douceur et non pas de manière saccadée et difficile à gérer.

Avec les informations de Scott Larson