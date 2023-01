Policiers tués : 4 syndicats lancent un appel pour dénoncer la violence contre la police

Quatre des plus grands syndicats policiers du pays unissent leurs forces pour lutter contre la violence contre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles desservent.

L'Association canadienne des policiers, l'Association des policiers de l'Ontario (PAO), l'Association de la police provinciale de l'Ontario (APPO) et l'Association des policiers de Toronto (APT) joignent leurs efforts pour sensibiliser le gouvernement et la population après la mort de policiers dans le cadre de leurs fonctions.

Grzegorz Pierzchala, un agent de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), est mort à la fin du mois de décembre.

L'homme de 28 ans était le quatrième policier en fonction à perdre la vie depuis l’automne en Ontario.

La dépouille de l’agent Grzegorz Pierzchala a été transportée le 30 décembre dans sa ville natale à Barrie. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Le meurtre insensé de ce jeune membre prometteur et apprécié de la Police provinciale de l'Ontario nous a tous dévastés et endeuillés, particulièrement sa famille, ses amis et ses collègues , écrivent conjointement les syndicats dans une déclaration écrite, vendredi.

Les associations parlent d' un dernier adieu déchirant pour leurs membres.

Perdre un policier, c'est évidemment en perdre un de trop. Pourtant, l'horrible réalité est que l'agent Grzegorz Pierzchala est l'un des cinq agents tués en service au Canada au cours des quatre derniers mois seulement , peut-on lire dans le communiqué conjoint.

Des pompiers avaient hissé un drapeau canadien près des bureaux du coroner en chef à Toronto à la mémoire des deux policiers tués. Photo : Radio-Canada / Grant Linton

Nous pleurons également la perte de l’agent Devon Northrup et Morgan Russell du Service de Police de Simcoe Sud, la gendarme Shaelyn Yang de la GRC et l’agent Andrew Hong du Service de Police de Toronto , ajoutent l'Association canadienne des policiers, l'Association des policiers de l'Ontario, l'Association de la police provinciale de l'Ontario et l'Association des policiers de Toronto.

« Nos membres doivent être en sécurité. Nos communautés doivent être sécuritaires. Le système doit changer. Et il faut qu’il change maintenant. » — Une citation de Extrait de la déclaration écrite signée par les quatre principaux syndicats de policiers

Pour ces quatre associations, qui représentent plus de 60 000 policiers : ça suffit .

Nous pouvons et devons honorer leur sacrifice en identifiant les problèmes qui ont conduit à cette vague de violence inacceptable , renchéris le collectif.

L'agent Andrew Hong de la police de Toronto a été tué à Mississauga en septembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Arlyn McAdorey

Ensemble, au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois, nous examinerons les cadres judiciaires et de sécurité publique en place [...] nous identifierons ce qui ne fonctionne pas et demanderons des changements pour nous assurer que [cette situation] ne perdure pas , ajoutent-ils dans leur communiqué conjoint.

Pour dénoncer la recrudescence de la violence contre les policiers au pays et dans la province et pour améliorer la sécurité de leurs membres, les quatre plus grands syndicats policiers feront une série de recommandations aux différents ordres de gouvernements.