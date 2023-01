L’hôpital régional de Yarmouth fait l’essai d’anesthésistes en médecine familiale

L'hôpital accueillera pour deux mois deux anesthésistes en médecine familiale (FPA), pour ajouter aux ressources des services chirurgicaux.

Ces anesthésistes sont des médecins de famille qui ont une formation et une certification supplémentaire en anesthésie qui leur permettent de fournir des anesthésies locales et générales lors d’opérations chirurgicales simples.

Ils peuvent travailler sur des cas d’opérations générales, en obstétrique et en ophtalmologie.

L'hôpital régional de Yarmouth a de la place pour quatre anesthésistes, mais depuis quelques années l’établissement à du mal à en avoir plus de deux à la fois.

L'hôpital de Yarmouth ne compte souvent un ou deux anesthésiste à temps plein alors qu'il lui en faut quatre. Photo : CBC/Robert Short

Ça semblait donc un endroit idéal pour le projet pilote selon la directrice médicale de la zone ouest de Santé Nouvelle-Écosse.

Il y a un effort coordonné pour soutenir cette initiative , dit la Dr Cheryl Pugh.

Un autre avantage est que les deux anesthésistes en médecine familiale ont des liens avec la région de Yarmouth.

Un besoin national

Les FPA vont travailler pendant deux mois sous la surveillance d'un anesthésiste certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada qui sera chargé de superviser le projet pilote.

Si le programme réussit, les administrateurs devront décider comment les candidats partageront leur temps entre la prestation de services d'anesthésie et la consultation des patients en tant que médecins généralistes.

Yarmouth a un besoin chronique et continu d'anesthésistes, mais d'autres hôpitaux de la province ont aussi connu des pénuries. La demande dépasse le nombre d'anesthésistes formés et certifiés chaque année au Canada.

Malgré cette réalité, l'introduction du poste d'anesthésiste en médecine familiale (FPA) en Nouvelle-Écosse a été un défi.

Les médecins qui ont une expérience de travail avec ou en tant que FPA ont poussé pendant des années pour ajouter le poste afin de renforcer les services, en particulier ceux hors de la région d'Halifax. Les hôpitaux ruraux ont plus de difficulté à retenir les spécialistes.

L'anesthésiste Rolf Gronas discute avec un patient installé sur une civière à l'Hôpital général de North York. Photo : CBC/Evan Mitsui

En 2019, le Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse a dit qu'il autoriserait le rôle s'il était introduit dans la province.

Les défis de l'introduction des FPA

Malgré tout, l'idée s'est heurtée à une résistance parce que certains responsables chirurgicaux ne soutenaient pas l'utilisation du rôle ou ne le comprenaient pas.

Cheryl Pugh admet que l’idéal serait d’avoir des anesthésistes certifiés par le Collège royal dans tous les hôpitaux, mais elle rapporte que ce n'est pas toujours possible en raison de la pénurie nationale.

De nombreux hôpitaux en Ontario, en Colombie-Britannique et dans d’autres provinces utilisent depuis longtemps des anesthésistes en médecine familiale dans leurs salles d'opération pour les procédures de patients à faible risque.

L'espoir est que le projet à Yarmouth permettra de partager le travail entre plus de médecins, d'améliorer l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et d'accroître l'accès aux opérations chirurgicales de routine.