« On attend fébrilement la neige! », disent les amateurs de plein air

Plusieurs clubs qui offrent des activités de plein air dans la région connaissent un début de saison difficile. La tempête du 23 décembre a lourdement endommagé leurs installations et le manque de neige les empêche d'accueillir autant d'amateurs de plein air que par les années passées.

À la coopérative de ski de fond Mouski, dans le district de Sainte-Blandine à Rimouski, cinq corvées de nettoyage ont été faites à la suite de la tempête. Il reste cependant encore beaucoup de travaux à faire.

« Il n’y a pas un seul kilomètre de piste qui n’a pas été abimé, c’est beaucoup de bois qu’on a dû retirer des pistes. » — Une citation de Francis Roy, président de la coopérative de ski de fond Mouski

Il nous reste environ 2 km de pistes à dégager. On travaille encore là-dessus , ajoute M. Roy. On a fait un dégagement rapide des pistes, mais à certains endroits il va y avoir du travail pour élargir les pistes et skier de façon sécuritaire , dit-il.

Même son de cloche du côté du Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent, dont le réseau de sentiers de motoneige compte 173 kilomètres, dont environ 90 en milieu boisé. Son président, Denis Langevin, affirme que les bénévoles du club ont travaillé d'arrache-pied entre le 24 décembre et le 3 janvier pour dégager les arbres qui étaient tombés dans les sentiers.

« Quand vous me parlez de bûches de Noël, c’est pas à ce genre de bûche là qu’on s’attendait! » — Une citation de Denis Langevin, président du Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent

Au club de ski de fond Mouski comme au club de motoneige, les administrateurs s'estiment toutefois chanceux dans leur malchance, puisque la météo a été clémente dans les jours qui ont suivi la tempête.

Des bénévoles ont passé 10 jours dans les sentiers de motoneige pour dégager les arbres tombés lors de la tempête du 23 décembre 2022. Photo : Facebook/Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent

On a été très chanceux qu’il n’y ait pas eu un 30-40 centimètres de neige avec un -20 degrés. Pour le travail des bénévoles, on a eu la température idéale , indique M. Langevin.

De la neige, s'il vous plaît!

Même si les travaux se poursuivent, une portion des sentiers de ski de fond et de motoneige sont actuellement accessibles, mais il manque de neige.

Au club de ski de fond, on a préservé la neige, la couche est très mince, mais il y a du ski de qualité je vous dirais printanière qui est faisable présentement, sur une partie de notre réseau , affirme M. Roy.

Le club Mouski vend d'ailleurs ses billets journaliers à moitié prix, puisque seulement une partie du réseau skiable est ouverte. Le club enregistre cependant une baisse d'environ 30 % du nombre de billets vendus cette année par rapport à l'an dernier. Vous imaginez que les revenus sont en baisse de façon importante , déplore M. Roy.

Pour les motoneigistes, seules quelques portions du réseau sont accessibles, principalement au Témiscouata, mais il faudra une bonne bordée de neige afin de pouvoir ouvrir l'ensemble des sentiers.

Il manque de neige dans les sentiers afin de permettre aux motoneigistes de circuler librement. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans l'arrière-pays, le fond commence à être bien installé, mais il manque de la neige à certains endroits. Ça va nous prendre un 15-20 cm pour commencer à faire une base très sécuritaire , explique M. Langevin.

« On espère là neige, c’est notre souhait le plus grand! » — Une citation de Denis Langevin

Les amateurs de plein air devront toutefois être patients avant qu'un couvert de neige épais recouvre le sol. Environnement Canada prévoit quelques centimètres de neige au cours de la prochaine semaine, mais sans accumulations importantes.