Aéroports de Montréal montré du doigt après un déversement dans un ruisseau de Dorval

Un nouvel incident survenu le mois dernier sur un terrain appartenant à Aéroports de Montréal (ADM) préoccupe le maire de la ville de Dorval, dans l'Ouest-de-l'Île, où s'écoule un ruisseau qui « ne gèle jamais » malgré son faible débit. L'administration Plante et le gouvernement Trudeau montrent également des signes d'agacement.

En cause dans cette affaire : un déversement survenu le 6 décembre dernier dans le ruisseau Bouchard et rapporté dans La Presse de vendredi. Selon ADM , une petite quantité d'hydrocarbure – 1 litre à peine – s'est écoulée dans le cours d'eau à partir d'un terrain loué à un partenaire dans la zone industrielle de l'aéroport.

Le maire de Dorval, Marc Doret – qui a été prévenu de la situation, photos à l'appui, par l'un de ses commettants –, est toutefois dubitatif quant à ce récit. Moi, je pense que c'était du glycol , a-t-il déclaré vendredi matin à l'émission D'abord l'info, sur les ondes d'ICI RDI.

Utilisé comme dégivrant pour les avions, ce produit se retrouve souvent dans le ruisseau Bouchard, déplore M. Doret.

Ça arrive plusieurs fois par année , dit-il. C'est une rivière qui ne gèle jamais et on se demande pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il jamais de glace sur ce petit ruisseau qui coule très tranquillement? Je pense que ce sont les effets du glycol.

Cette situation est inacceptable, selon M. Doret. Surtout au sortir de la COP15 sur la diversité biologique, qui s'est tenue à Montréal, le mois dernier.

Les citoyens veulent que l'aéroport soit un petit peu plus responsable envers l'environnement maintenant et pour les années qui viennent , croit le maire de Dorval.

Afin de régler le problème une fois pour toutes, M. Doret demande à ADM de construire une mini-station de filtrage entre la ville de Dorval et l'aéroport afin d' essayer de contrôler les effets sur le ruisseau Bouchard, qui sont quand même importants .

Un problème connu

Les préoccupations concernant l'état de santé de ce cours d'eau ne datent pas d'hier. Elles inquiètent les autorités politiques, les groupes environnementaux et les résidents depuis de nombreuses années.

Le ruisseau prend sa source au nord de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Il le traverse ensuite par un collecteur d'eaux de surface pour s'écouler dans le lac Saint-Louis, à la hauteur du parc du Millénaire, à Dorval.

Marc Doret fait un lien direct entre l'avenir du cours d'eau et la protection des 215 hectares de terrains que le gouvernement fédéral loue à ADM au nord de l'aéroport, que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, s'est récemment engagé à préserver.

Les protéger veut dire qu'on va avoir un grand espace vert avec une très grande biodiversité et ça va protéger le ruisseau Bouchard en plus , a soutenu le maire de Dorval, vendredi, à ICI RDI.

Moins qu'une bouteille de boisson gazeuse

Surprises par les révélations de La Presse, les autorités aéroportuaires ont voulu vendredi minimiser les conséquences de l'incident du 6 décembre.

ADM tient à réitérer qu’il s’agissait d’un déversement de moins d’un litre qui s’est mélangé à de l’eau de pluie suite à une mauvaise manipulation de la part d’un partenaire , a indiqué par courriel le conseiller Eric Forest à Radio-Canada.

« Moins d’un litre, c’est moins que la quantité contenue dans une bouteille de boisson gazeuse. C’est aussi une quantité qui pourrait se trouver sur le sol de n’importe quelle station-service ou grand parc de stationnement public. » — Une citation de Eric Forest, conseiller aux communications corporatives d'Aéroports de Montréal

Interrogée sur le sujet, la Ville de Montréal a indiqué qu' après investigation , son Service de l'environnement avait effectivement conclu qu'il s'agissait d'une présence d'hydrocarbure et non de glycol .

À sa demande, l'aéroport a mis en place les équipements nécessaires pour contenir et décontaminer les zones concernées , a assuré par courriel la relationniste Kim Nantais, vendredi.

Appelé à commenter, le cabinet de la mairesse Valérie Plante a néanmoins convenu qu' évidemment , l'événement survenu était préoccupant .

Des canards fréquentent le ruisseau Bouchard. Photo : Radio-Canada / Yves Chartrand

En ce qui concerne la mini-station de filtration que le maire de Dorval aimerait voir construite sur les terrains de l'aéroport, ADM dit avoir rencontré Marc Doret à la fin novembre sans que celui-ci ne fasse mention de cette supposée demande .

La mairesse de Lachine [Maja Vodanovic], qui a déjà visité nos installations de dégivrage, ne nous a jamais fait de requête à cet effet non plus , note M. Forest.

Utiliser les capacités filtrantes du ruisseau

Officiellement, aucune demande pour une telle usine de filtration n'a été déposée, mais des discussions sont en cours avec les autorités aéroportuaires en vue de collaborer à l'adoption d'un plan de drainage, nuance Mme Vodanovic.

L'administration de Projet Montréal, explique-t-elle, souhaite trouver avec ADM une solution permanente afin d'éviter que les contaminants de surface engendrés par les activités de l'aéroport ne se retrouvent dans le ruisseau Bouchard.

Ce plan de drainage est d'autant plus important qu'un important projet d'agrandissement des installations aéroportuaires est en cours, souligne Mme Vodanovic.

Pour ce faire, la mairesse de Lachine, qui est également responsable de l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal, souhaite notamment travailler avec les groupes environnementaux et ADM afin de trouver les meilleures solutions pour drainer les eaux de l'aéroport.

Le plan qu'elle aimerait voir adopter pourrait notamment prévoir de renaturaliser et de reverdir les berges du ruisseau Bouchard pour améliorer ses capacités filtrantes, illustre-t-elle.

Ottawa au courant de la situation

Dans tous les cas, ADM devra être davantage responsable en matière de protection de l’environnement , selon le cabinet du ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, qui a commenté l'affaire dans un courriel transmis vendredi à Radio-Canada.

Cette remarque s'applique d'ailleurs à tous les aéroports du pays, précise-t-il.

Si le secteur de l'aviation soutient l’économie, le commerce et le tourisme du Canada et rapproche les Canadiens qui sont séparés par de grandes distances , cette activité ne devrait pas se faire au détriment de la santé et de la qualité de vie des citoyens qui habitent à proximité des aéroports , rappelle le cabinet.