À Espanola, deux frères sauvent la vie d’un jeune garçon de deux ans

Le mercredi 4 janvier, Talon McGregor et son frère Mskwoka étaient en route vers Sudbury, depuis la Première Nation Whitefish River, afin de se rendre au cinéma.

Toutefois, en raison de la tempête et de mauvaises conditions routières, ils ont décidé de s’arrêter à Espanola afin de souper au restaurant Cortina.

Alors qu’ils mangeaient, M. McGregor a entendu du vacarme provenant d’une table voisine.

Nous avons pensé [...] qu’il s’agissait d’une petite dispute entre le personnel et un client ; nous n’avons pas voulu déranger qui que ce soit , relate M. McGregor.

Mais lorsque les cris sont devenus plus forts, ils ont réalisé que quelque chose n’allait vraiment pas.

C’est alors que nous avons entendu crier à l’aide , se remémore M. McGregor. Et c’est alors [que nous avons réalisé] que ce n’était pas ce que nous pensions initialement, et nous nous sommes vite levés , poursuit-il avant d’ajouter que son frère et lui ont ensuite agi rapidement .

Brittany Ackworth mangeait au restaurant Cortina en famille lorsque son fils de deux ans, Jameson, s'est étouffé sur un morceau de pain (archives). Photo : Brittany Ackworth / Facebook

En s’approchant de la table, il a vu un petit garçon tenter de respirer alors que quelqu’un d’autre hurlait que le garçon était en train de s’étouffer.

M. McGregor, infirmier, a tout de suite avisé les gens rassemblés de sa formation médicale et demandé qu’on lui tende l’enfant.

Il a immédiatement commencé les manœuvres nécessaires, sans m’arrêter, quoi qu’il advienne , a raconté M. McGregor.

Afin de dégager les voies respiratoires du petit garçon qui s’étouffait sur un morceau de pain, M. McGregor s’est mis à lui taper dans le dos et à exécuter la manœuvre de Heimlich.

« Il [le garçon de deux ans] est devenu inconscient et c’est [...] que tout semblait aller de pis en pis. » — Une citation de Talon McGregor

Il avance avec philosophie que c’est dans ces moments qu’il faut se dire de ne pas abandonner, que même s’il [le garçon] est inconscient, il y a toujours une chance [de le sauver] .

M. McGregor a persévéré et l’enfant s’est éventuellement mis à pleurer ; un bon signe puisque cela signifiait qu’il pouvait à nouveau respirer.

Pendant ce temps, le frère de M. McGregor s’est occupé de garder la famille calme.

Mon frère était là pour eux, non pas pour les distraire, mais pour les inciter à garder espoir , explique M. McGregor.

La mère de l’enfant, Brittany Ackworth, croit que son fils ne serait peut-être pas en vie sans l’intervention des deux frères. Je suis si reconnaissante qu’ils aient été là, hier , a-t-elle ajouté.

« Si cela n’avait pas été d’eux, je ne sais pas ce qui serait arrivé à mon fils. » — Une citation de Brittany Ackworth

L’ambulance est arrivée assez rapidement , se remémore Mme Ackworth, mais elle se demande si son fils aurait souffert de dommages permanents au cerveau sans leur présence au restaurant ce soir-là.

Elle raconte avoir emmené son fils à l’hôpital après ce calvaire, mais qu’il agissait comme si de rien n’était et qu’il semblait tout à fait normal.

Mme Ackworth travaille au restaurant où s'est déroulé l’incident et admet avoir eu de la difficulté à y retourner le lendemain matin. Elle se portait déjà mieux en après-midi.

Mon partenaire lui a envoyé un message [à M. McGregor] hier soir afin de lui dire que notre fils se porte bien et [...] de le remercier , a-t-elle dit.

Avec les informations de Markus Schwabe, de CBC