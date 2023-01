Taux de chômage à 5 % au Canada et à 4 % au Québec en décembre

Statistique Canada signale que l'emploi a augmenté de 104 000, ou de 0,5 %, le mois dernier au pays. L'emploi en décembre était en hausse de 0,7 % par rapport à son niveau de mai dernier, lorsqu'il a atteint un sommet.

La croissance de l'emploi en décembre a été principalement attribuable au travail à temps plein, qui a augmenté pour un troisième mois consécutif.

L'emploi chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans a augmenté de 2,7 % en décembre; chez les personnes âgées de 55 ans et plus, il a progressé de 0,7 %, principalement dans le groupe des 55 à 64 ans.

Au Québec, le taux de chômage a été mesuré le mois dernier à 4 %, en hausse de 0,2 de point de pourcentage en un mois. L'emploi est demeuré stable, après avoir augmenté au cours de trois des quatre mois précédents.

Mais par rapport à un an plus tôt, l'emploi a augmenté de 1,8 % au Québec et le taux de chômage de la province a diminué de 0,7 point de pourcentage.

Dans les Maritimes, le taux de chômage a augmenté au Nouveau-Brunswick de novembre à décembre, de 7,3 % à 8,1 %, de même qu'en Nouvelle-Écosse, de 6 % à 6,7 %.

En revanche, il a diminué à l'Île-du-Prince-Édouard, de 6,8 % à 5,6 %.