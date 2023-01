Isthme de Chignecto : un problème long et complexe à régler, dit la ministre

L’isthme est la seule bande de terre qui relie la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Selon un rapport d’ingénierie publié au printemps dernier, les événements météorologiques extrêmes et la hausse du niveau de la mer entraînés par le changement climatique menacent de l’inonder d’ici l’an 2100.

C’est une situation très complexe et le travail est énorme , a déclaré la ministre Masland, jeudi. Ce serait, selon elle, un projet d’une ampleur comme on n’en a jamais vu auparavant dans la province.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des terres inondées sur l'isthme de Chignecto, près dAmherst en Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Organisation des mesures d'urgence de la Municipalité du comté de Cumberland, N.-É.

Les gouvernements des deux provinces et du Canada travaillent à un plan d’action pour renforcer les digues historiques qui protègent l’isthme. Ils estiment que les travaux nécessaires pourraient être exécutés d’ici une dizaine d’années.

Des pressions politiques

Des maires dans la région et les partis d’opposition en Nouvelle-Écosse jugent que le délai de dix ans est trop long étant donné l’augmentation des risques de fortes tempêtes comme Fiona.

Si le chemin de fer et la route transcanadienne qui circulent à cet endroit finissent par être bloqués, ce serait catastrophique pour la chaîne d’approvisionnement, estime la cheffe du NPD , Claudia Chender. Toute la population de la province devrait s’en préoccuper sérieusement, selon elle.

Le chef libéral, Zach Churchill, ajoute que plus on va attendre pour agir, plus les risques vont augmenter.

L’étude d’ingénierie propose trois solutions pour renforcer les digues ou en construire de nouvelles. Les coûts sont estimés à un montant oscillant entre 189 millions de dollars et 300 millions. Le fédéral a dit aux provinces qu’il pourrait en payer la moitié.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le transport ferroviaire pourrait être menacé entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse en raison de la montée des eaux. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

La ministre Masland ajoute qu’il faut faire des évaluations environnementales et des travaux de conception avant de pouvoir s’entendre sur un plan. Elle souligne que des représentants des deux gouvernements provinciaux se sont réunis régulièrement ces derniers mois pour discuter du sujet.

Selon elle, le Nouveau-Brunswick ressent aussi l’urgence d’agir et ce n’est pas à la Nouvelle-Écosse de prendre les devants unilatéralement. Les deux provinces doivent s’entendre sur un plan d’action avant de soumettre une demande d'aide financière au gouvernement fédéral.