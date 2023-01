Le chef de police d’Halifax nie la présence de profilage racial dans le cas Borden

Le chef de la police régionale d'Halifax, Dan Kinsella, a reconnu une fois de plus jeudi lors d'une audience bondée de la Commission de révision de la police que le racisme systémique existe au sein de son service et qu’il s'efforce de l'éradiquer.

Mais il a ajouté qu'il ne croyait pas que le racisme systémique ait joué un rôle dans l'affaire Kayla Borden.

Nous continuons à travailler sur le défi [du racisme systémique] , a déclaré le chef. Mais je ne le vois dans aucune des preuves présentées dans ce cas particulier.

Kayla Borden est une femme noire qui s’est dit victime de profilage raciale lors d’une arrestation tôt le matin du 28 juillet 2020.

Les agents qui l'ont arrêtée cherchaient une voiture qui avait fui la police plus tôt. Quelques instants après l'arrestation, les policiers ont réalisé qu'ils avaient arrêté la mauvaise voiture. Un agent l'a ensuite relâchée avec des excuses.

Kayla Borden a porté plainte en 2020, alléguant un profilage racial par la police d'Halifax. La plainte est maintenant devant la Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Kayla Borden a porté plainte, et une enquête interne de la police a examiné les actions de deux de ces agents, Jason Meisner et Scott Martin.

L'enquête a révélé que les agents n'avaient commis aucun acte répréhensible. Kayla Borden a fait appel de cette décision auprès de la Commission de révision de la police.

Les deux agents ont témoigné devant la commission d'examen en novembre dernier.

Puis Kayla Borden et son avocat, Asif Rashid, ont appelé le chef de police comme témoin pour lui poser des questions sur les procédures policières et la formation des agents sur le profilage racial.

Dan Kinsella a dit que son service a un certain nombre de cours de formation obligatoires sur le racisme systémique. Il offre aussi un cours appelé Journey to Change développé spécifiquement pour lutter contre le racisme anti-noir, mais il n'est pas encore obligatoire.

Dan Kinsella compatis avec le choc de la plaignante

Au cours de son témoignage, le chef de police s'est adressé directement à Kayla Borden, en lui disant qu'il était conscient que ce qui s'était passé était percutant .

Le chef de police Dan Kinsella se prépare à témoigner devant la Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse à Dartmouth jeudi. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Le facteur de choc, je le comprends tout à fait. Et je comprends aussi que les agents sur les lieux ont présenté des excuses, ce qui est très bon à savoir, et de ce que je comprends et je le crois, ces excuses étaient sincères , a dit le chef.

Dan Kinsella a ajouté qu'il n'était pas présent lors de l'arrestation et qu'il n'a pas parlé aux agents impliqués dans l'affaire.

Il a aussi dit qu’il était généralement au courant de toutes les plaintes reçues par le service et qu'il examinait personnellement les plaintes concernant le profilage racial.

Mais il n’a pas pu donner de détail lorsqu'un membre du conseil a demandé combien de plaintes sont reçues par an, ou quel pourcentage impliquent des préjugés raciaux.

Il a quand même laissé entendre que ces chiffres ne sont pas élevés .

Des excuses insuffisantes

Les paroles du chef de police n'ont pas satisfait la plaignante ni son avocat.

Asif Rashid est l'avocat qui représente Kayla Borden. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Ce n'est pas suffisant, reconnaître que c'était choquant , a réagi l’avocat Asif Rashid. Il doit y avoir une véritable découverte d'actes répréhensibles, puis à partir de là, il doit y avoir une action.

Sa cliente Kayla Borden n’a pas senti de sincérité dans le témoignage du chef. Elle espère que cet appel fera une différence.

Une différence, pas seulement pour moi, mais pour la communauté , a-t-elle déclaré. Pour ceux à qui c’est déjà arrivé et même pour ceux à qui ça arrivera.

L'histoire des contrôles de police

Kayla Borden n'est pas la première à se plaindre de profilage racial dans la région de Halifax-Dartmouth.

Kirk Johnson, à droite, est venu à l'audience pour soutenir la cause de Kayla Borden. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Il y a vingt ans, le boxeur professionnel Kirk Johnson a remporté une bataille de cinq ans pour faire reconnaître un contrôle de police comme injustifié et discriminatoire. Il a suivi le même processus de plainte contre la police que Kayla Borden et il est venu à son audience pour montrer son soutien.

C'est ce qu'on fait encore ? On en est toujours là , a dit le boxeur perplexe. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mes enfants. J'ai un garçon de 17 ans et un garçon de 12 ans, et je me demande ce qu’on peut faire pour ne pas que ça arrive encore.

Kirk Johnson a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et son cas historique a fait la une des journaux nationaux.

Une décision de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse en décembre 2003 a conclu que la police avait fait preuve de discrimination envers M. Johnson et son ami Earl Fraser, qui était également dans la voiture.

Le changement que je pensais qui allait se produire ne s'est pas produit , a admis le boxeur.

Les avocats de toutes les parties présenteront leurs observations écrites finales avant le 7 mars, après quoi la Commission de révision de la police rendra sa décision.