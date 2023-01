Nouvelle vague de COVID-19 à Ottawa, selon les niveaux d’eaux usées

Nous constatons une forte augmentation , a résumé Tyson Graber, le co-chercheur principal du projet COVID-19 portant sur les eaux usées d’Ottawa.

Le niveau moyen de coronavirus SRAS-CoV-2 dans les eaux usées d'Ottawa a à peu près doublé entre la troisième et la quatrième semaine de décembre, a indiqué M. Graber.

Tyson Graber, le co-chercheur principal du projet COVID-19 portant sur les eaux usées d’Ottawa Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Jusqu’à maintenant, le sous-variant Omicron XBB.1.5 n’est probablement pas présent en grande quantité dans la capitale nationale, a prévenu le co-chercheur, mais il demeure néanmoins une préoccupation, puisqu’il se propage rapidement aux États-Unis.

La situation au Canada, en revanche, demeure floue en raison des retards dans la collecte des données dans les provinces pendant le temps des Fêtes. Par contre, l'équipe de M. Graber s'attend à voir davantage de XBB.1.5 dans les semaines à venir.

Nous avons quelques séquences cliniques avec le XBB, et particulièrement le XBB.1.5, en Ontario. Il est donc bel et bien là. Il s'agit juste de savoir à quelle vitesse il se développe, ce que nous ne savons pas encore.

Il insiste cependant sur le fait que les gens ne devraient pas paniquer, ajoutant qu'il s'agit simplement d’un autre sous-variant qui tente de trouver sa niche.

Par courriel, Santé publique Ottawa (SPO) a indiqué qu’elle continue de recommander les mêmes mesures aux citoyens, soit le port du masque à l’intérieur, de se faire vacciner contre la COVID-19 et contre la grippe et de rester à la maison si on développe des symptômes.

Difficile de savoir ce qui nous attend

Le médecin et chercheur principal à l’Hôpital d’Ottawa, le Dr Doug Manuel, a observé que la COVID-19 est en augmentation dans l'hémisphère Nord, plus particulièrement dans le nord-est des États-Unis, considéré comme un point chaud.

Selon celui qui est également professeur à l’Université d’Ottawa, des variants comme le XBB 1.5 arrivent à Ottawa, mais de nombreuses questions demeurent.

La question est de savoir dans quelle mesure ce virus va pénétrer dans nos populations vulnérables, nos foyers de soins de longue durée, nos personnes âgées, et entraîner une morbidité et des hospitalisations importantes.

Le Dr Doug Manuel de l'Hôpital d'Ottawa (archives) Photo : Courtoisie : Hôpital d'Ottawa

Selon le Dr Manuel, il semble être plus transmissible, mais moins virulent. Mais nous ne savons pas encore vraiment. À l’échelle mondiale, il est difficile d’obtenir ces informations rapidement.

Tyson Graber a précisé qu’il est difficile de prévoir ce que la présence de variants associée à des niveaux déjà élevés du virus dans les eaux usées signifie pour Ottawa.

Il est assez sûr de dire qu'à ce stade, nous sommes dans une autre vague. Ce qui est extrêmement difficile à prédire, c'est à quel niveau nous irons , a-t-il déclaré.

Ma prédiction, à l'heure actuelle, est que ce ne sera pas une grande vague, mais on ne sait jamais. Nous nous sommes trompés dans le passé et nous nous tromperons encore.