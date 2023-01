Une clientèle de plus en plus âgée à l’épicerie communautaire Le Garde-Manger

Les personnes âgées dont la majorité des revenus proviennent du Régime de rentes du Québec subissent les répercussions de l’inflation sur le prix des aliments.

L’une des causes est que l’indexation des sommes versées par le gouvernement ne suit pas le coût de la vie, selon le coordonnateur de l’organisme à but non lucratif (OBNL), Rémy Therrien.

La clientèle est changeante et les plus vulnérables sont les plus impactés. Quelqu’un qui travaille à 30 ou 32 heures par semaine au salaire minimum, on s’entend qu’après le paiement des factures, la personne ne peut pas y arriver. Elle doit avoir recours à des ressources alternatives afin de bien se nourrir , explique-t-il.

Le gestionnaire de l’ OBNL souligne que pour certains produits, les prix ont bondi de 5 % à 8 %.

Comment se finance l’OBNL? Le principal bailleur de fonds de l’épicerie est le Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires du gouvernement du Québec. L'organisme Centraide apporte également une contribution annuelle ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine qui offre des aides ponctuelles pour l’achat de denrées alimentaires.

Le Garde Manger se compose d’une épicerie et d’un comptoir d’aide alimentaire. Le premier est situé dans le secteur de Mistassini tandis que le second est dans le secteur de Dolbeau.

Accès à une alimentation saine

Un montant ponctuel provenant de la MRC a permis à l’ OBNL d’offrir des rabais sur l’ensemble des aliments en épicerie. Une pratique, explique M. Therrien, qui a permis, entre autres, d’acheter des laitues à 4 $ et de les détailler à 3 $. L’objectif pour 2023 est donc de répéter la même stratégie.

Des laitues romaines à 8 $ ou 9 $, ça n'a pas de bon sens. Le coût des aliments va continuer d’augmenter pour la prochaine année et notre mission est que les gens en situation de vulnérabilité puissent avoir accès à une alimentation saine. Une subvention comme celle que nous avions reçue nous aide grandement à poursuivre ce programme , souligne le coordonnateur.

D’ailleurs, la clientèle du Garde Manger aurait doublé sa consommation de fruits et de légumes, selon le gestionnaire.