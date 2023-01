Les signalements à Échec aux crimes à Regina ont permis de récupérer 686 400 $ en 2022

En effet, 715 dénonciations citoyennes ont été faites en 2022 contre 888 en 2021.

L'organisme dirigé par des bénévoles a ainsi pu saisir de biens, des drogues et de l'argent pour une valeur totale de 686 400 $, un montant quatre fois supérieur aux saisies de l'année précédente.

En 2021, le montant total des saisies d’Échec au crime s'était élevé à 173,060 $.

Ces indicateurs, et d'autres montrent que cet organisme continue de bénéficier de partenariats solides et qu'il a un impact significatif sur la sécurité publique , indique le communiqué de presse.

Ces dénonciations ont également permis de mener à 24 arrestations. De plus, 44 accusations ont été déposées et 35 affaires ont été classées, selon l’organisme.

Échec au crime a distribué 31 récompenses, pour un montant de 8275 $, soit un peu moins que le total des récompenses approuvées en 2021.

Le succès du programme est directement lié à l'engagement du conseil d'administration et au soutien du Service de police de Regina, de la Ville de Regina, des entreprises commanditaires et des habitants de notre ville , signale le communiqué.

L'organisme précise aussi que seulement 11 des 31 récompenses ont été réclamées à ce jour, ce qui laisse plus de la moitié des récompenses approuvées non réclamées.

Les informateurs peuvent appeler la ligne 1 (800) 222-TIPS (8477), ou ils peuvent vérifier le statut de leur information en ligne sur P3TIPS.com.

En plus du service de signalement, les bénévoles de l'organisme planifient et réalisent des programmes de sensibilisation qui s'adressent aux élèves et aux nouveaux Canadiens, ainsi qu'au grand public.

Les activités de collecte de fonds comprennent le tournoi de golf annuel d'Échec au crime, qui connaît un grand succès, se réjouit l'organisme dans son communiqué.

Depuis sa création en 1984, près de 12,2 millions de dollars en biens volés et en drogues ont été récupérés avec l'aide d'Échec au crime de Regina.