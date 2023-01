L’Hôpital SickKids retrouve la plupart de ces systèmes après une cyberattaque

Le président et chef de la direction de l'établissement, Dr Ronald Cohn, a indiqué par voie de communiqué qu'environ 80 % des systèmes prioritaires de l'hôpital ont été restaurés.

Selon lui, la cyberattaque, qui a débuté le 18 décembre, a été traitée rapidement par l'établissement, avec un minimum de perturbations pour les patients et leurs familles.

En début de semaine, l’Hôpital pour enfants SickKids affirmait qu’un groupe de pirates informatiques avait présenté de brèves excuses pour l'incident et avait offert au plus grand centre hospitalier pédiatrique au pays un outil de décryptage gratuit pour débloquer ses données.

L’établissement affirme cependant que l'hôpital n'a pas utilisé le décrypteur en question, qu'il n'a payé aucune rançon, et que son équipe technologique travaille toujours à la restauration des systèmes restants. Selon lui, les patients et les familles ne doivent pas ressentir de répercussions sur leurs soins.

Je suis très reconnaissant que nous ayons pu lancer une alerte de niveau gris [défaillance du système]. Tout a été clair relativement rapidement avec un minimum de perturbations pour les patients et les familles , a déclaré M. Cohn.

Sans le travail extrêmement difficile de notre personnel et l'expertise de conseillers externes pendant les vacances, nous n'aurions pas été en mesure de lever l’alerte de niveau gris aussi efficacement que nous l'avons fait .

La cyberattaque fait l'objet d'une enquête, a indiqué l'Hôpital Sick Kids de Toronto. Photo : CBC

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude et mes remerciements à notre personnel, nos patients, aux familles, et aux partenaires communautaires pour leur patience et leur soutien, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté pour les offres d'aide et d'expertise d'assistance au cours des deux dernières semaines , a-t-il conclu.

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur le déroulement des événements des dernières semaines, assure par ailleurs l’établissement.