Députée de Bonaventure durant une semaine

Depuis le début de la semaine, c’est une jeune femme de 24 ans de New Richmond, Junlian Leblanc, qui représente la Gaspésie en tant que députée de Bonaventure du caucus des rouges.

Cette mordue de politique en est à sa troisième participation du PEQ . Elle était des éditions de 2019 et 2020. La tenue des deux législations étudiantes suivantes, 2021 et 2022, a malheureusement été annulée dans la foulée des mesures sanitaires imposées pour lutter contre la pandémie.

Cette année, la jeune femme se reprend, et de belles manières, puisqu’elle était whip en chef du caucus des rouges. C’est une piqûre. D’année en année, on devient meilleure!

Junlian Leblanc (au centre) a eu l'occasion cette semaine d'être la whip du caucus des rouges lors de la tenue du Parlement étudiant du Québec. Photo : Gracieuseté : Parlement étudiant du Québec

Procédures et débats

Durant la semaine, les participants sont amenés à se familiariser avec tous les rouages de l’Assemblée nationale.

Le Parlement étudiant est divisé en deux partis et en deux temps. Un premier caucus joue d’abord le rôle du gouvernement puis dans un second temps, devient l’opposition officielle. Le second caucus prend alors la tête du gouvernement.

Lors de cette 36e législature étudiante, six projets de loi, deux budgets et deux projets de livre étaient sur la table. On a des porteurs et des critiques qui ont des projets de loi, on les étudie et on fait des amendements. On fait tout le travail d’un député , explique Junlian Leblanc.

Cette semaine de débats intenses est l’aboutissement de presque un an de travail.

En février prochain auront déjà lieu les premiers échanges entre membres des futurs caucus étudiants de 2024.

Les projets de lois et budgets débattus lors de cette prochaine rencontre seront peaufinés tout au long de l’année par chaque groupe comme ce fut le cas cette année. On en a un projet sur le mariage. Le mot mariage ne sera plus vraiment prononcé, on parlera plus de partenariat économique et on a un projet de loi sur la santé, donc très axé sur la prévention de la santé , précise la participante gaspésienne.

Les participants siègent à l'Assemblée nationale et débattent de projets de loi en chambre et en commission parlementaire. Photo : Gracieuseté : Parlement étudiant du Québec

Parmi les projets de loi défendus cette semaine par le caucus des rouges figurait aussi un projet sur l’économie des régions. En provenant d’une région, dit-elle, j’ai grandi dans Bonaventure, plus précisément à New Richmond, ça aide, je vois les besoins économiques.

Diplômée en thérapie du sport, Junlian Leblanc travaille maintenant à Montréal. Ses ambitions politiques sont claires. Elle rêve un jour de passer d’apprentie à véritable députée de la circonscription de Bonaventure. À suivre où la vie va me mener!

Jusqu'à maintenant, quelque 2000 jeunes de 18 à 25 ans ont participé au parlement étudiant, dont plusieurs ont été députés ou le sont encore actuellement. On compte parmi eux Marc Tanguay, chef intérimaire du parti libéral et Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.