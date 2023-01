Magog statuera concernant le sifflement des trains

Rappelons qu’après des plaintes de citoyens fatigués de se faire réveiller la nuit par le train, la Ville avait effectué une étude en 2019. Le projet avait rapidement été abandonné. Deux ans plus tard, voilà que des citoyens ont fait une pétition pour demander la réactivation du dossier. L'étude a ainsi été mise à jour, et la Ville s'est penchée à nouveau sur le dossier.

On a quand même été surpris de voir qu’il y a des subventions très intéressantes, principalement du fédéral, qui étaient disponibles et pouvaient couvrir quand même jusqu’à 75 % des frais , mentionne la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

« Il n’y a pas de décisions de prises, mais ce que le conseil a décidé de faire, c’est que l’on va pousser l’analyse pour voir, cela coûterait combien de faire cesser le sifflement du train sur tout le territoire de la ville donc en entrant à Magog jusqu’à la sortie près de Sherbrooke. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

La mairesse explique qu’à la lumière de cette analyse, le conseil se positionnera à nouveau sur cet enjeu. Les gens l'entendent quand même de façon assez importante ailleurs sur le territoire. Puis les conseillers ont dit : ‘’ On va le faire pour tout le monde ou on ne va le faire pour personne. Il n’y a pas deux catégories de citoyens à Magog.’’

Impliqué depuis 2021 pour limiter le sifflement du train, l'instigateur de la Coalition pour une meilleure qualité de vie à Magog, Pierre Perras, est satisfait de la tournure des choses.

On sent qu’il y a une volonté politique et aussi technique , remarque-t-il. On doit en arriver à la discussion finale sur la question du budget. On sait que ça va coûter 2 M $. C’est un petit peu plus que 1, 4 M $ au début. C'est normal parce que les coûts ont augmenté et il y a plus de clôtures qui vont s’ajouter aux travaux.

L’installation de clôtures permet d’éviter que quiconque puisse s’introduire sur la voie. Autrement, le train doit siffler s'il n'y a pas de mesure de sécurité particulière mise en place.

Une idée qui raisonne dans la ville voisine

Des Sherbrookois veulent également demander d'emboîter le pas à Magog, ils souhaitent limiter les sifflements de trains. Des citoyens ont formé un comité à la fin de l'année 2022. Le projet n'en est qu'à ses débuts.

Le comité a demandé l'aide de M. Perras, pour profiter de son expérience des deux dernières années à Magog. Ce dernier ira donc rencontrer ce comité dans les prochaines semaines.

Selon lui, la Ville de Magog pourrait devenir un modèle pour la région. On a quand même du retard en Estrie par rapport à ce qui s’est fait ailleurs. On va devenir plus attractif.

Avec les informations de Titouan Bussiere