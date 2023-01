Tyson Hinds peinait à le réaliser, jeudi soir, mais il est bel et bien champion du monde. Le défenseur de Gatineau a contribué à la victoire in extremis du Canada en finale du Championnat mondial de hockey junior.

Au beau milieu des célébrations, le grand défenseur du Phoenix de Sherbrooke a partagé sa joie avec les membres de la presse francophone présents à Halifax. C’est incroyable! C’est quelque chose que tu ne peux pas décrire.

« C’est l’fun. C’est un feeling incroyable! » — Une citation de Tyson Hinds, défenseur, Équipe Canada junior

À l’image de ses coéquipiers, Tyson Hinds admet avoir été passablement nerveux dans la dernière portion du match. En avance 2 à 0, le Canada s’est fait surprendre par la Tchéquie qui a ramené les compteurs à zéro lors de la troisième période. La délégation européenne tentait de remporter l’or pour la première fois depuis 2001.

C’était stressant, mais on a toujours cru en nous. On savait que la Tchéquie n’allait pas lâcher. On devait garder la tête haute, malgré leurs deux buts rapides.

Le Canada a remporté le mondial junior pour une deuxième fois d'affilée. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Le Gatinois en a surpris plusieurs en étant en mesure de faire sa place au sein de la brigade défensive canadienne. Au fil du tournoi, il a su gagner la confiance de ses entraîneurs, voyant son temps de jeu augmenter considérablement au rythme où la compétition avançait. Il a même été utilisé en prolongation.

Je ne vais pas te mentir, j’ai stressé un peu, mais c’est plaisant d’avoir la confiance des entraîneurs. J’ai beaucoup grandi dans ce tournoi, notre défensive aussi.

Un retour triomphal en Estrie

À Halifax, Tyson Hinds représentait non seulement l’Outaouais, sa région natale, mais aussi le Phoenix de Sherbrooke, son club junior. En finale, la franchise de l’Estrie était très bien représentée, avec trois joueurs sur la patinoire et un entraîneur derrière le banc.

C’est Joshua Roy, du Phoenix, qui a mis la table pour le but gagnant en remettant une savante passe à Dylan Guenther qui a joué les héros. Du début à la fin, on était ensemble. Notre objectif était de gagner ensemble et on l’a accompli , a raconté l’espoir des Ducks d’Anaheim, qui a aussi savouré le triomphe avec son entraîneur-chef à Sherbrooke, Stéphane Julien.

En sept matchs, Tyson Hinds a récolté deux buts pour le Canada. Son coéquipier et ami Joshua Roy (à gauche) a été l'un des moteurs de l'équipe tout au long du tournoi. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Ce but en prolongation a semé l’hystérie dans le camp canadien, mais a déclenché son lot de larmes dans le camp de la Tchéquie. Tyson Hinds avait une pensée pour son coéquipier du Phoenix, David Spacek, qui doit se contenter de la médaille d’argent.

Il va nous en vouloir un peu, mais il a joué un excellent match , a conclu le Gatinois, avec un petit sourire en coin.

Avec les informations d’Héloïse Rodriguez