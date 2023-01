Convoi des camionneurs : un important donateur tente d’éviter une poursuite

Cet homme, Brad Howland, a donné 75 000 $ au convoi. Il fait l’objet d’une requête visant à le désigner comme le représentant de tous les donateurs du convoi, dans le cadre d’un recours collectif au nom des résidents, des entrepreneurs et des travailleurs du centre-ville d’Ottawa.

Selon la requête déposée à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, M. Howland et les autres donateurs savaient ou auraient dû savoir que le convoi contrevenait à la loi et perturbait la vie des plaignants à cause des klaxons retentissants et des émanations de diesel.

Les personnes qui ont financé le convoi ont agi dans l’intention d’encourager et de faciliter ces gestes , selon l’avocat qui a déposé la requête, Paul Champ.

L'avocat Paul Champ, à Ottawa, se spécialise dans les droits de la personne et du travail. Photo : champlaw.ca

Aucune de ces allégations n’a encore été prouvée en cour.

La Cour supérieure de justice se penchera sur la requête à Ottawa les 24 et 25 janvier.

Selon l’avocat James Manson, qui représente M. Howland et d’autres défendeurs potentiels, la poursuite et la requête visant à y ajouter son client comme défendeur ne reposent sur aucune preuve spécifique à leur sujet respectif.

Me Manson soutient qu’il est déraisonnable de tenter de poursuivre des milliers de gens au hasard dans le monde qui ont seulement donné de l’argent à une cause politique .

Il faudrait examiner les raisons personnelles de chaque donateur du convoi, ajoute-t-il. Ce serait impossible.

Submergé par l’émotion à Ottawa

Le convoi des camionneurs s’est installé au centre-ville d’Ottawa le 28 janvier 2022. Il est resté là jusqu’à ce que la police le démantèle, les 19 et 20 février. La plupart des participants voulaient que le gouvernement fédéral renonce à sa règle sur la vaccination des camionneurs. Certains réclamaient aussi la fin du gouvernement Trudeau.

Brad Howland, résident de Kars et propriétaire de l’entreprise Easy Kleen Pressure Systems à Sussex Corner, occupe le second rang des donateurs du convoi, selon les données du site Internet GiveSendGo. Il était allé à Ottawa le 11 et le 12 février afin de participer au convoi, selon la requête.

Brad Howland affirme avoir fait un don de 75 000 $ au « convoi de la liberté ». Photo : Facebook

Brad Howland confirme qu’il est allé à la manifestation l’an dernier. Il dit que c’était une manifestation pacifique, magnifique et légale qui nous a submergés par l’émotion .

L'homme d'affaires explique que son entreprise dessert les camionneurs et qu’il était important pour lui de les appuyer.

Notre entreprise et ma famille sont fièrement aux côtés de ces hommes et de ces femmes qui défendent la Charte des droits et libertés de notre grande nation , affirme M. Howland.

Une réclamation de 290 millions de dollars

Paul Champ soutient dans sa requête que les dons d'argent comme celui de M. Howland ont encouragé les participants et les ont incités à faire le plus de bruit possible pour perturber les résidents du centre-ville d’Ottawa et exercer une pression sur les élus.

Selon Brad Howland, son entreprise Easy Kleen dans la région de Sussex est en activité depuis plus de 40 ans. Photo : Roger Cosman/CBC

James Manson réplique qu’il est impossible de prouver que tous les donateurs savaient ou auraient dû savoir que ces fonds allaient servir à appuyer des actes fautifs.

Paul Champ demande que les défendeurs, dont plusieurs hauts dirigeants du mouvement des camionneurs, versent aux plaignants 290 millions de dollars à titre de dommages-intérêts généraux, spéciaux et punitifs.