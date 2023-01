Les températures hivernales anormalement élevées liées aux changements climatiques

Des régions du Sud de l’Ontario ont connu des températures élevées et ont fait l’objet d’avertissements de pluie abondante au cours des derniers jours. Des offices de protection de la nature ont recommandé au public de se tenir à distance des cours d’eau parce que la pluie et la fonte des neiges risquent d’entraîner une hausse du niveau d’eau.

Bien qu’il soit difficile d’attribuer un événement météorologique individuel aux changements climatiques, Blair Feltmate, qui dirige le Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo, affirme que la déstabilisation du vortex polaire causée par le réchauffement climatique contribue aux températures plus douces que ce que nous connaissions auparavant.

C’est ce que nous observons au fil du temps, explique M. Feltmate. Tous les épisodes de température extrême ne peuvent être directement liés aux changements climatiques, mais ils sont certainement compatibles avec les prédictions au sujet des changements climatiques.

« Nous verrons des changements dans la fréquence des situations extrêmes, qu’il s’agisse du chaud ou du froid. » — Une citation de Blair Feltmate, Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo

Ainsi, l’air froid du Nord se répand plus au sud, une conséquence des changements climatiques, causant de l’humidité et du froid dans des régions qui n’étaient pas habituées à des températures si basses.

À l’inverse, l’air chaud du Sud peut se diriger plus au nord, ce qui entraînera des épisodes de précipitations très abondantes à des périodes de l’année où elles ne sont pas habituelles. Cela, dit-il, peut accroître les risques d’inondations.Les inondations, précise Blair Feltmate, sont une des conséquences des changements climatiques qui ont le plus de répercussions au pays.

Ainsi, 10 % des résidences ne sont plus assurables contre les inondations des sous-sols, à cause du risque et de la fréquence des inondations.