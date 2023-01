Cinq mois après le lancement du plan Broadway, la patience est de mise le long du corridor

Cinq mois après l’entrée en vigueur du plan de développement du corridor Broadway, la Ville de Vancouver a reçu une centaine de demandes d’informations concernant le rezonage. Alors qu’elle s’applique à les traiter, elle appelle à la patience des commerçants, des automobilistes et des piétons du secteur, malgré les difficultés qu’entraînent le bruit et les travaux.

Ce projet a un impact négatif sur nous. Nous n'avons plus de stationnement. Les gens ne peuvent plus garer leur voiture et acheter de la nourriture chez nous , déplore Taz Hossain, le propriétaire de Pizzamia Gourmet Pizza Bar, une pizzeria située le long de Broadway.

C'est un peu désagréable, j'espère que ça sera bien la fin si jamais ces travaux finissent un jour. C'est très bruyant , estime pour sa part une passante.

Des travaux et de la circulation le long du corridor Broadway, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De son côté, le directeur du bureau des projets spéciaux du service de planification de la Ville de Vancouver, Matt Shillito, encourage la population à faire preuve de patience et indique que ces étapes difficiles en vaudront la peine en fournissant une nouvelle infrastructure très importante [...] que tout le monde pourra utiliser .

Nous sommes dans les temps en ce qui concerne la mise en œuvre du plan et la construction du métro [...]. Mais je voudrais juste noter que c'est un plan sur 30 ans. Le développement s'étalera donc sur ces 30 ans , affirme-t-il.

« Nous n'en sommes qu'aux premières étapes. » — Une citation de Matt Shillito, directeur du bureau des projets spéciaux du service de planification de la Ville de Vancouver

Il indique que la Ville a reçu un très grand nombre de demandes d’informations en ce qui concerne les rezonages, environ 100 projets, dont 85 sont résidentiels.

Pour mettre cela en perspective, nous recevons habituellement environ 80 demandes par an dans toute la ville. En recevoir 100 rien que dans la zone du plan Broadway en l'espace de quatre mois, c’est donc un volume de demandes très inhabituellement élevé.

Selon Matt Shillito, la façon dont les choses fonctionnent, c’est que les intéressés envoient une série de plans et une déclaration sur ce qu'ils veulent faire sur leur site à la Ville pour que celle-ci les examine et fournisse des conseils, pour enfin arriver à une demande officielle de rezonage.

Il précise que la Ville a reçu deux demandes formelles de rezonage.

Le fait qu'il y ait un nombre limité de transactions depuis septembre n'est pas une cause d'inquiétude , ajoute-t-il. C'est un plan sur 30 ans et nous ne cherchons pas à encourager une ruée majeure de développement dans ces zones et à déplacer le grand nombre de locataires à court terme.

Le plan de développement du corridor Broadway s’articule autour du prolongement de la ligne Millenium du métro SkyTrain sous Broadway, qui doit accueillir six nouvelles stations d’ici le début de 2026.

Avec des informations de Wildinette Paul et de l'émission The Early Edition