La Halte communautaire St-Joseph gagne en popularité à Drummondville 

Lina Bouthillette fréquente régulièrement la Halte St-Joseph. Pour elle, l’établissement représente une excellente façon de contrer la solitude.

Ils ne te posent pas de questions ni rien. Les gens sont bien, bien accueillants. On joue aux cartes, on fait un casse-tête, on fait ce qui nous plaît. Il y a une belle ambiance, et tout le monde est fraternel! raconte-t-elle.

Elle n'est pas la seule à apprécier ce service, selon le frère René Mailloux, engagé dans l'initiative avec la paroisse.

Les premières semaines, on avait quatre, cinq personnes qui venaient chaque jour, et là, on est souvent rendus à une vingtaine, parfois un peu plus , explique-t-il.

Ouverte en après-midi les mardis, mercredis et jeudis, la halte compte sur plusieurs bénévoles guidés par un objectif commun.

« Beaucoup de personnes actuellement souffrent de solitude, de laisser-aller et souvent de pauvreté dans plusieurs sens, pas nécessairement matériel. Ici, on essaie de les rendre heureuses. » — Une citation de René Mailloux, bénévole à la Halte St-Joseph

Jean Delisle est une des personnes qui profitent de ce service. Moi, je suis veuf et je vis seul depuis un bout de temps, je cherche de la compagnie. Je suis bien ici. On peut jouer aux cartes, je vois différentes personnes, ça me détend.

Ces sourires réjouissent Lucille Lemire, une bénévole qui offre de son temps à diverses causes depuis plus d'un demi-siècle.

On dit que le sourire, ça enrichit la personne qui le donne et ça n’appauvrit pas celle qui le reçoit. Le bénévolat enrichit celui et celle qui le reçoit! s’exclame-t-elle.

Le local de la Halte St-Joseph, qui permet aussi à des personnes itinérantes de se réchauffer durant la nuit, ouvrira bientôt une journée de plus chaque semaine en raison de sa popularité.

On a décidé qu’on ouvrirait aussi le dimanche après-midi, et ça, ça va commencer avant la fin du mois de janvier , souligne René Mailloux.

L'organisation poursuit d’ici là sa campagne de financement.

Avec les informations de Jean-François Dumas