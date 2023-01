Tour du monde en voilier : un séjour unique pour la famille Downey-Lalancette

Partis faire le tour du monde à bord de leur voilier au début de la pandémie de COVID-19 avec leurs quatre enfants, Dominic Downey et Ivanka Lalancette poursuivent leur périple en Australie après avoir vécu une expérience unique à Tahiti et dans les îles Fidji au cours des derniers mois.

La famille originaire du Lac-Saint-Jean a donné de ses nouvelles dans le cadre de l’émission Place publique, deux ans et demi après avoir débuté son aventure en mer à bord du Darwin Sound. Leur voyage doit durer cinq ans.

Les deux parents et leurs enfants avouent avoir été profondément marqués par leur passage en Polynésie française et aux îles Fidji.

Ce qui nous marque le plus de ces îles-là, c’est à quel point c’était loin de la civilisation où les gens vivaient de presque rien [...] Ce qu’on retient de ces îles, ce sont les gens, les paysages et tout est resté figé dans le temps. Ils ont trouvé une autre façon de vivre en 2022 , a confié Dominic Downey.

En plus de découvrir des facettes de la vie des résidents locaux, ils ont goûté à des mets typiques de ces endroits. L’accueil chaleureux auquel ils ont eu droit par les locaux est l’un des moments forts de cette portion de leur voyage.

Retour à la vie occidentale

Les voilà maintenant en Australie, où ils se sentent presque comme à la maison.

En arrivant ici , on a comme frappé un mur et on est revenu à ce qui ressemble plus au Québec et au Canada , a dit Dominic.

On est ici parce que j’ai de la famille en Australie, donc régulièrement, on laisse le bateau et on va à terre explorer l’Australie et passer du bon temps en famille. Autour de nous ,il y a des bâtiments, et hier soir (mercredi soir), c’était quand même agréable, car on avait de beaux petits kangourous à la barrière près de la marina , a renchéri sa conjointe Ivanka.

Le voilier Darwin Sound dans la baie Hanavave en Polynésie française. Photo : Facebook/Voilier Darwin Sound

Ils ont toutefois dû affronter une tempête pour atteindre l’Australie depuis la Nouvelle-Calédonie. Plus de peur que de mal pour eux, mais ils en sont sortis avec une bonne frousse.

Deux jours après avoir quitté la Nouvelle-Calédonie, il y a une dépression qui s’est présentée et il a fallu prendre une décision, est-ce qu’on retourne, est-ce qu’on continue? On a rallongé le voyage d’une journée pour contourner le gros de la dépression et pour éviter les vents qui allaient à 60 nœuds, soit une centaine de km/h. On s’est quand même ramassé avec des vents à 40 nœuds.

Au cours des prochains mois, ils prévoient se rendre en Nouvelle-Zélande en janvier puis à Bali en avril.