L’avenir de Jonquière-Médic en péril

L’avenir de Jonquière-Médic est plus incertain que jamais puisque l’organisme de soins à domicile n’a plus de médecins et est en arrêt depuis le 19 décembre.

Une rencontre avec des élus municipaux et le député provincial de Jonquière, Yannick Gagnon, est prévue le 11 janvier afin de trouver des solutions pour tenter de « sauver » l’organisme.

Rémunération insuffisante

La question de la rémunération des médecins sera abordée lors de cette rencontre, qui réunira le député Yannick Gagnon, le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, le conseiller municipal Michel Thiffault ainsi que les membres du conseil d’administration de Jonquière-Médic.

Notre talon d’Achille, c’est vraiment la rémunération des médecins. Elle est trop basse [...] Pour fonctionner, on a besoin des docteurs et on a besoin d’argent aussi. Et présentement, on ne donne pas de services, donc on ne pourra pas aller en campagne de financement pour récupérer l’argent qu’on a perdu depuis la pandémie , a indiqué Jo-Ann Duperré, directrice générale de Jonquière-Médic.

Le conseil d’administration entend aussi demander, lors de cette rencontre, que Jonquière-Médic puisse revoir son modèle et ainsi élargir sa clientèle.

Depuis le 22 novembre 2022, l’organisme ne dessert que les personnes en perte d’autonomie sévère et à faible mobilité. Rappelons qu’à cette date, l'organisme amorçait un redémarrage après deux ans d’interruption pour desservir une clientèle plus vulnérable.

On aurait pu aider pendant les grippes en décembre. On s’était fait dire de changer de clientèle et c’est ce qu'on a fait. Si on ajoutait peut-être les enfants pour désengorger l’urgence [...] Ça nous permettrait aussi d’aller en campagne de financement.

Sur le respirateur artificiel

Jo-Ann Duperré blâme au passage la réforme Barrette, qui selon elle, a mis le couperet dans les salaires des médecins, une mesure qui fait mal à Jonquière-Médic.

Ça fait depuis 2016. On dirait tout le temps qu'il faut recommencer à toutes les fois que ça change de ministre de la Santé. Ça fait longtemps qu’on est sur le respirateur, mais là, on achève , déplore-t-elle.

« Si on n’a pas de docteurs ni de financement, on se donne même pas un an qu’on est fermés. C’est officiel [...] On est rendus au respirateur artificiel. » — Une citation de Jo-Ann Duperré, directrice générale de Jonquière-Médic

Après la rencontre du 11 janvier, le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon, ira porter le dossier à l’Assemblée nationale, et ce, dès la reprise des travaux parlementaires, selon la directrice générale de Jonquière-Médic. Elle s’attend à avoir des réponses lors de la semaine du 23 janvier.

Il est impossible pour le moment d’envisager une date de reprise du service de Jonquière-Médic.